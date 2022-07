Beautiful Anticipazioni 8 luglio 2022: Shauna salva Quinn. Eric ingannato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Eric, appena tornato dal suo viaggio di lavoro, ha trovato Quinn e Shauna intente a raccontarsi qualche segreto. Il Forrester sospetta che sua moglie abbia combinato qualche danno e che il matrimonio rovinato di cui le due donne parlano, sia il loro. Shauna si affretta a fugare ogni dubbio del Forrester. Ingegnosamente racconta allo stilista che lei e Quinn stavano parlando di quando, prese da un raptus di pazzia, hanno provato a rovinare il rapporto tra Ridge e Brooke e gli confessa che stanno cercando di fare ammenda. Gli errori del passato non devono più ripetersi. Eric cade nel tranello e la Fulton riesce a salvare la sua amica.

Anticipazioni Beautiful: Eric chiede spiegazioni a Quinn e Shauna

Quinn vuole salvare il suo matrimonio ma la confessione a Shauna della notte passata con Carter, potrebbe rivelarsi fatale. Proprio durante la conversazione con la sua amica, Eric ha fatto ritorno a casa dal suo viaggio di lavoro. Il Forrester ha sentito le due parlare di un matrimonio rovinato e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che subito penserà che sua moglie ne abbia combinato qualche disastro. Piuttosto seccato e curioso di conoscere la verità, incalzerà entrambe per sapere di cosa stavano disquisendo. Che nozze stanno per saltare? Cosa è successo mentre lui era via?

Shauna salva Quinn e inganna Eric in Beautiful Anticipazioni 8 luglio 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che l'arrivo improvviso di Eric e le sue domande geleranno le due amiche. Quinn non riuscirà a dire una sola parola e rischierà che il suo segreto venga scoperto. A salvarla ci penserà Shauna. Lesta, la Fulton prenderà la parola e confesserà al Forrester che lei e sua moglie stavano parlando di quando, prese da un momento di follia, hanno cercato di rovinare il matrimonio tra Ridge e Brooke. Shauna confesserà – mentendo – che hanno ripreso questo argomento per espiare le loro colpe e fare ammenda. Sono colpevoli, lo sanno, ma stanno cercando di rimediare. Eric cadrà nell'inganno e si lascerà convincere che non è successo nulla di grave durante la sua assenza.

Beautiful Anticipazioni: Shauna cerca di convincere Eric che Quinn è cambiata

Quinn tirerà un sospiro di sollievo. Shauna l'ha salvata; senza di lei non avrebbe saputo come uscire dalla situazione scomoda in cui si è trovata! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Fulton non si limiterà solo a coprire la sua amica. Una volta rimasta sola con Eric, cercherà di convincerlo che Quinn è cambiata e che sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare per gli errori commessi in passato. Il Forrester sarà molto colpito dall'affetto che lega le due donne e non potrà negare di essere tentato di lasciarsi tutto alle spalle. Non sarà facile dimenticare ma forse sua moglie merita davvero il suo perdono e le sue attenzioni... anche quelle intime.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.