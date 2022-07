Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 5 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 5 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 luglio 2022 - Zoe continua ad avere una grande fiducia nei confronti di Quinn. La ragazza è convinta che la Fuller la stia aiutando a riconquistare Carter e che sicuramente, quando riusciranno a vedersi, le porterà buone notizie. La modella è certa che la signora Forrester, data la grande stima che Carter ha nei confronti della famiglia di Eric, riuscirà a far leva sul Walton. Purtroppo non sa che Quinn è diventata la sua più grande nemica. Ignara della notte di passione appena passata, affiderà alla donna le sorti del suo futuro. Purtroppo per lei sarà un grosso errore...

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 luglio 2022 - Aurelio ha notato l'avvicinamento tra David e Valeria e ha elaborato subito un piano per rimettere le dovute distanze tra la ragazza e il suo "amico". È importante che l'ombra di Rodrigo aleggi sulla coppia. Con questa certezza il Quesada ha chiesto al fidato Marcelo di falsificare una lettera dell'imprenditore da consegnare alla moglie. La missiva arriverà ad interrompere, forse definitivamente, l'intimo avvicinamento tra i due ragazzi. Mentre Valeria e David stanno per scambiarsi un bacio, Aurelio sopraggiunge con la notizia di una lettera di Rodrigo!

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 5 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 5 luglio 2022 - mentre Francisco entra in guerra con gli operai della fabbrica, Patricia e Carmen si impegnano per trovare un modo per restare a galla. Kiros ha accettato di aiutare Carmen, ma la giovane si rende conto di aver bisogno di un finanziatore, e quindi si rivolge a Victor. Il figlio di Ventura, deciso a farsi perdonare per la fuga di notizie sul loro bacio, accetta, però a una condizione: vuole entrare nell'affare. Sergio approfitta del momento di necessità di Julia per avvicinarsi a lei e tentare di riconquistarla. Nonostante gli avvertimenti di Tirso ed Elena, Julia, sempre più insicura, finisce per cadere nella trappola. Sergio riuscirà ad ottenere il perdono e ad insinuarsi di nuovo nella vota di Julia?

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 5 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 5 luglio 2022 - l'Akkaya, vedendo Nasih sopra a Zuleyha, non ci ha pensato due volte: per salvarla, l'ha ucciso. Con le mani sporche di sangue, il protagonista ha sin da subito preso coscienza del fatto che non avesse alternativa: doveva lasciare la città, e doveva farlo il prima possibile. Nonostante fosse riluttante all'idea, alla fine Yilmaz si è visto costretto ad accettare che la fidanzata partisse con lui. Così, entrambi hanno preso il treno, dicendo per sempre addio ad Istanbul. Scesi dal mezzo, però, la coppia ha ricevuto un'ennesima brutta sorpresa: sono stati derubati!

