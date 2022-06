Un altro Domani Anticipazioni 1 luglio 2022: Carmen e Victor si baciano, Kiros vede tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 1 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Agustina intercederà con Kiros affinché perdoni Carmen ma lui la sorprenderà a baciare Victor!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata dell'1° luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia riceve un brutto colpo quando Fernando le comunica che la banca non le concederà il prestito. Poi Sergio e Diana si offrono di aiutarla. Ma lei rifiuta l'aiuto di entrambi.

Francisco accusa un malore, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 1° luglio 2022

Victor sembra essere una delle poche persone della colonia che non guarda Carmen dall'alto in basso e questo spinge la giovane ad abbassare la guardia. Ventura sta col fiato sul collo di Francisco e Patricia nel tentativo di liberarlo dal giogo dello strozzino, prova a carpire informazioni utili sul presunto amante di Ines, ignara che si tratti proprio di suo figlio Angel. Carmen spera ancora nel perdono di Kiros ma lui, convinto del suo coinvolgimento nella morte di Dayo, non ne vuole sapere. La ragazza furiosa affronta suo padre, vuole che Francisco chiarisca la sua estraneità ai fatti. Il poverino, già provato dal confronto con Ventura, si sente male e cade a terra svenuto!

Un Altro Domani: Julia scopre che il suo prestito è stato negato!

Visto l'entusiasmo di Fernando, Julia è certa che la situazione stia finalmente volgendo in suo favore. Purtroppo anticipazioni rivelano che il suo sogno sarà presto deluso, il prestito verrà negato e lei si vedrà costretta a prendere una decisione davvero difficile. In Guinea intanto, Carmen, dopo il malore di suo padre Francisco, decide di prendere le cose con maggior calma. Nonostante la freddezza di Kiros continui a ferirla, la ragazza cercherà di distrarsi accettando l'amichevole offerta di Victor di trascorrere una serata di svago insieme.

Kiros vede Carmen baciare Victor, nella Puntata di Un Altro Domani del 1° luglio 2022

Julia è disperata ma c'è qualcuno pronto a correre in suo soccorso, sia Sergio che Diana infatti le offrono il denaro necessario per avviare la sua impresa. Chiaramente l'ex fidanzato cercherà di comprare il suo perdono, mentre sua madre tenterà solo di controllarla. Julia ne è ben cosciente ma non è disposta a mettere da parte il suo sogno, quindi alla fine accetta l'offerta di Diana. Agustina intercede con Kiros in favore della sua protetta e rivela al ragazzo della grande sofferenza che le sta provocando. Quando però l'operaio va da Carmen con l'intenzione di chiarire, si trova di fronte ad una scena molto deludente: Carmen sta baciando Victor!

