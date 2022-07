Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2022: Zoe ringrazia Quinn ma non sa che ora è lei la sua nuova nemica!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Zoe è grata a Quinn per tutto quello che sta facendo per lei. La ragazza non sa però cos'è successo davvero a casa di Carter e continua a ignorare che la signora Forrester sia la sua nuova nemica.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Zoe continua ad avere una grande fiducia nei confronti di Quinn. La ragazza è convinta che la Fuller la stia aiutando a riconquistare Carter e che sicuramente, quando riusciranno a vedersi, le porterà buone notizie. La modella è certa che la signora Forrester, data la grande stima che Carter ha nei confronti della famiglia di Eric e Ridge, riuscirà a far leva sul Walton. Purtroppo non sa che Quinn è diventata la sua più grande nemica. Ignara della notte di passione appena passata, affiderà alla donna le sorti del suo futuro. Purtroppo per lei sarà un grosso errore.

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter decidono di dimenticare la notte di passione

Tra Quinn e Carter è scoppiata la passione. Un momento di debolezza si è rivelato fatale per entrambi e i due hanno finito per andare a letto insieme. Il risveglio si è però rivelato traumatico e, pentiti per quello che è successo, hanno promesso di insabbiare la loro notte di fuoco e di non rivelare a nessuno quanto appena accaduto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il loro ritorno alla Forrester non sarà facile. Quinn sa che dovrà affrontare Zoe e pure Carter è consapevole di rivedere la sua ex fidanzata ma anche Ridge. Il Walton spera di non ferire mai e poi mai il suo amico, l'unico ad averlo sempre appoggiato nella sua carriera.

Zoe non vede l'ora di incontrare Quinn in Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2022

Zoe ha passato la notte ad aspettare una chiamata da Quinn. Purtroppo la ragazza ha atteso invano e ha dovuto attendere il mattino, per tornare alla Forrester Creations e sperare di incontrare presto la signora Forrester. La modella è sicura di ricevere da lei buone notizie e non può non essere felice per aver scelto di chiedere una mano alla signora Forrester. Con il suo buon cuore e il suo ascendente su Carter, riuscirà sicuramente ad aiutarla. La Buckingham è più che certa di quello che ha fatto, peccato però che gli avvertimenti di Paris si stiano rivelando corretti.

Beautiful Anticipazioni: Zoe felice della sua amicizia con Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nonostante la mancanza di notizie, Zoe continuerà ad avere una grande fiducia in Quinn. La ragazza sarà certa che qualcosa ha impedito alla Fuller di scriverle ma è convinta che una volta che si saranno incontrate in azienda, avrà delle belle novità da dirle. E così che riferirà, con entusiasmo, alla sorella. Paris non sarà così certa che tutto sia andato secondo i suoi piani ma spererà con tutto il cuore che Zoe abbia ragione. Intanto Quinn arriva alla Forrester, pronta ad affrontare la sua “amica” faccia a faccia. Cosa le dirà? Riuscirà a guardarla negli occhi senza crollare?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 luglio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.