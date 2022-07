Una Vita Anticipazioni 5 luglio 2022: Valeria e David stanno per baciarsi ma arriva Aurelio...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Aurelio interrompe una bacio tra Valeria e David. Il Quesada ha una lettera di Rodrigo per la sua giovane moglie...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Valeria e David stanno per baciarsi, ma vengono interrotti da Aurelio, venuto a consegnare alla donna la finta missiva di Rodrigo, contraffatta da Marcelo.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio chiede a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria

Ormai è chiaro che il Quesada ha delle mire su Valeria, l'abbiamo infatti visto occultare le lettere che la donna gli ha consegnato per il marito, scontrarsi con David per l'avvicinamento fuori luogo del ragazzo alla sua finta consorte e addirittura farle delle avance abbastanza esplicite... La situazione è dunque palese per gli spettatori ma inizia ad esserlo anche ai protagonisti di questa appassionate storyline. David infatti, nutre da tempo dei sospetti e tiene il Quesada sotto stretta osservazione. Ma Aurelio non è una sprovveduto, capisce benissimo di dover fare qualcosa per non alimentare i dubbi su di se. E' per questo che, pronto ad accontentare le richieste di Valeria, chiede a Marcelo di falsificare una lettera per lei fingendosi suo marito Ridrigo.

Una Vita Anticipazioni: Valeria e David hanno fatto squadra alle spalle di Aurelio

David e Valeria si sono molto avvicinati, l'atteggiamento sospetto di Aurelio infatti ha sortito un effetto inaspettato. I due ragazzi, sentendosi minacciati, hanno cercato protezione e consolazione l'uno nell'altro, lasciando il Quesada completamente isolato. Se prima infatti era ovvio parlare di un accordo a tre, con il passare dei giorni, David e Valeria hanno finito per fare squadra alle spalle del protettore. Aurelio però non ha perso tempo e, cosciente della situazione, ha elaborato un piano per rimettere le cose a posto...

Aurelio interrompe un bacio tra Valeria e David, nella Puntata di Una Vita del 5 luglio 2022

Aurelio ha notato l'avvicinamento tra David e Valeria e ha elaborato subito un piano per rimettere le dovute distanze tra la ragazza e il suo "amico". E' importante che l'ombra di Rodrigo aleggi sulla coppia. Con questa certezza il Quesada ha chiesto al fidato Marcelo di falsificare una lettera dell'imprenditore da consegnare alla moglie. La missiva arriverà ad interrompere, forse definitivamente, l'intimo avvicinamento tra i due ragazzi. Mentre Valeria e David stanno per scambiarsi un bacio, Aurelio sopraggiunge con la notizia di una lettera di Rodrigo!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10