Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 5 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun e l'Akkaya sono rimasti senza niente: qualcuno li ha rapinati!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 luglio 2022, alle 15.45, Zuleyha e Yilmaz scoprono di essere stati derubati. I due, adesso, si vedono obbligati a vendere un oggetto per loro più che importante...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz scappano da Istanbul!

Zuleyha e Yilmaz sognavano un futuro roseo, ed erano sicuri che, grazie al loro grande amore, sarebbero stati felici per sempre. Tuttavia, la vita sembra avere dei progetti ben diversi in serbo per loro. I due, infatti, sono piombati in un vero e proprio incubo. Il fratellastro della ragazza, con il vizio del gioco ed indebitato fino al collo, l'ha data in sposa all'uomo a cui lui doveva un'ingente somma di denaro, lo spietato Nasih. Quest'ultimo, una volta che l'Altun è stata condotta a casa sua con l'inganno, ha tentato di violentarla! Mentre la sarta si dimenava con tutte le sue forze, è sopraggiunto l'amato...

Altra disavventura per Zuleyha e Yilmaz, nelle Anticipazioni del 5 luglio 2022 di Terra Amara

L'Akkaya, vedendo Nasih sopra a Zuleyha, non ci ha pensato due volte: per salvarla, l'ha ucciso. Con le mani sporche di sangue, il protagonista ha sin da subito preso coscienza del fatto che non avesse alternativa: doveva lasciare la città, e doveva farlo il prima possibile. Nonostante fosse riluttante all'idea, alla fine Yilmaz si è visto costretto ad accettare che la fidanzata partisse con lui. Così, entrambi hanno preso il treno, dicendo per sempre addio ad Istanbul. Scesi dal mezzo, però, la coppia ha ricevuto un'ennesima brutta sorpresa...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz derubati...

Gli innamorati non si sono accorti di nulla, ma, mentre erano in viaggio, qualcuno li ha derubati. Privi di tutti i loro averi, i due hanno cominciato a disperarsi: come avrebbero fatto a cavarsela, lontani da casa e senza più niente? La Altun e l'Akkaya, allora, hanno capito che avrebbero dovuto vendere l'unica cosa che gli era rimasta, ossia le fedi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 all'8 luglio 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.