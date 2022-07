Un altro Domani Anticipazioni 5 luglio 2022: la Trappola di Sergio!

Anticipazioni TV

Una Altro Domani: Patricia e Carmen lottano per restare alla Colonia

Julia si rende presto conto che ha bisogno di qualcosa di più della forza di volontà per rimettere in piedi l'attività e far ripartire le vecchie macchine. La ragazza si vede quindi costretta ad accettare l'aiuto di Sergio. Tirso ed Elena la avvertono però: Sergio potrebbe avere altre mire...

Al Río Muni, Patricia è riluttante ad abbandonare le sue radici anche se sembra l'unica speranza per uscire a risolvere i problemi finanziari. La donna è convinta di avere ancora una carta da giocare ed è disposta a mettere da parte l'orgoglio per riuscire ad arrivare al suo scopo. Anche Carmen non si rassegna a partire e pensa ad un piano per guadagnare soldi, un piano per il quale ha bisogno dell'aiuto di Kiros. Il ragazzo sarà disposto a parlarle o nutre ancora rancore per lei dopo la morte di Dayo?

Una Altro Domani: Sergio prende tempo nella speranza di riavvicinarsi a Julia

Julia, nonostante gli imprevisti, è ancora molto motivata a portare avanti il ​​laboratorio di Carmen e indaga sul passato dell'azienda. Sergio impiega più del previsto per riparare le macchine, arriva a smontarle pezzo pezzo per guadagnare tempo da trascorrere insieme a Julia. Carmen non vuole lasciare Río Muni e, incoraggiata da Agustina, ha un'idea per guadagnare qualche soldo e poter aiutare suo padre ma deve poter contare sulle capacità artigiane di Kiros, la ragazza infatti lo coinvolgerà nella realizzazione di una linea di mobili d'arredo. Patricia nel frattempo, dopo la richiesta d'aiuto rifiutata da parte di suo padre, capisce di dover rivedere il suo piano e intanto mette in vendita i gioielli di famiglia per poter sopravvivere.

Carmen costretta a scendere a patti con Victor, nella puntata di Un Altro Domani del 5 luglio 2022

Mentre Francisco entra in guerra con gli operai della fabbrica, Patricia e Carmen si impegnano per trovare un modo per restare a galla. Kiros ha accettato di aiutare Carmen ma la giovane si rende conto di aver bisogno di un finanziatore quindi si rivolge a Victor. Il figlio di Ventura, deciso a farsi perdonare per la fuga di notizie sul loro bacio, accetta ma a una condizione: vuole entrare nell'affare. Sergio approfitta del momento di necessità di Julia per avvicinarsi a lei e tentare di riconquistarla. Nonostante gli avvertimenti di Tirso ed Elena, Julia, sempre più insicura, finisce per cadere nella trappola. Sergio riuscirà ad ottenere il perdono e ad insinuarsi di nuovo nella vota di Julia?

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

