Un altro Domani Anticipazioni 30 giugno 2022: Francisco, attaccato da Carmen, accusa un malore!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 30 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che di fronte alle accuse di Kiros, Carmen si infurierà con suo padre pretendendo sostegno. Francisco, già provato dal confronto con Ventura, accuserà un malore!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 29 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: In Guinea, Víctor invita Carmen al cinema, ma lei non è molto propensa ad accettare l'invito; Victor, però, sembra essere una delle poche persone della colonia a non disprezzarla.

Un altro Domani: Diana cerca di sabotare il progetto di Julia

Nel dramma di Carmen, ormai messa all'angolo dall'intera colonia, Patricia vedrà l'occasione per iniziare a tessere la sua tela. L'arcigna matrigna approfitterà per avvicinare Victor alla figliastra nel tentativo di realizzare il progetto che salverà le finanze della sua famiglia: un matrimonio tra lo scapestrato figlio di Ventura, l'uomo che tiene sotto scacco Francisco e la falegnameria, e Carmen. Nel frattempo, proprio Ventura, vedrà aumentare i suoi sospetti sull'infedeltà di Inés e raddoppierà i suoi sforzi per scoprire chi è il suo amante. Julia scoprirà che il suo capitale si è misteriosamente dimezzato. Diana, interrogata, farà sapere alla figlia di essersi solo ripresa il denaro anticipato con la carta aziendale in occasione dei piccoli lavori di ristrutturazione della casa ereditata da Carlos. La ragazza resterà sconvolta, la madre sta tentando di sabotarla ad ogni costo!

Un altro Domani: Victor si avvicina a Carmen

Dopo che le è stato negato un nuovo prestito, Julia crede che non sarà mai in grado di far decollare il laboratorio di mobili. Tuttavia, Tirso crede di poter avere una nuova opportunità e si offre di aiutarla a dare un "tocco più personale" alla presentazione del suo progetto. Fernando, l'amministratore degli affari di famiglia, resta colpito dalla sua nuova presentazione e si mostra finalmente propenso a concederle il denaro necessario ad avviare l'impresa, nonostante le pressioni di Diana pronta con ogni mezzo ad ostacolare la figlia. In Guinea, Víctor invita Carmen al cinema, lei cerca di evitare un appuntamento ufficiale ma apprezza molto il fatto che Victor le sia rimasto vicino in questo momento di completo isolamento e inizia a guardarlo con occhi diversi...

Francisco accusa un malore, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 30 giugno 2022

Victor sembra essere una delle poche persone della colonia che non guarda Carmen dall'alto in basso e questo spinge la giovane ad abbassare la guardia. Ventura sta col fiato sul collo di Francisco e Patricia nel tentativo di liberarlo dal giogo dello strozzino, prova a carpire informazioni utili sul presunto amante di Ines, ignara che si tratti proprio di suo figlio Angel. Carmen spera ancora nel perdono di Kiros ma lui, convinto del suo coinvolgimento nella morte di Dayo, non ne vuole sapere. La ragazza furiosa affronta suo padre, vuole che Francisco chiarisca la sua estraneità ai fatti. Il poverino, già provato dal confronto con Ventura, si sente male e cade a terra svenuto!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

