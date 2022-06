Un altro Domani Anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022: Carmen sotto accusa per la morte di Dayo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Un altro domani in onda dal 27 giugno al 1° luglio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un altro domani per le Puntate della nuova soap spagnola in onda dal 27 giugno al 1° luglio​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.45.

Anticipazioni di Un altro domani per la settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 27 giugno 2022

Julia decide di lasciare Sergio dopo aver scoperto che la sua scomparsa era stata tutta una messa in scena. Julia vuol cambiare vita, partendo dal lavoro, ed essere felice.

Puntata in onda Martedì 28 giugno 2022

In Guinea, Carmen continua a stare sulla bocca di tutti, dopo essere stata ingiustamente accusata della morte di Dayo.

Puntata in onda Mercoledì 29 giugno 2022

Julia decide di far rinascere la vecchia ebanisteria di Carmen e di trasformarla in un'attività commerciale. Poi scopre di non avere risparmi per avviare il suo progetto.

Puntata in onda Giovedì 30 giugno 2022

In Guinea, Victor invita Carmen al cinema, ma lei non è molto propensa ad accettare l'invito; Victor, però, sembra essere una delle poche persone della colonia a non disprezzarla.

Puntata in onda Venerdì 1° luglio 2022, doppio episodio

Ep.1: Julia riceve un brutto colpo quando Fernando le comunica che la banca non le concederà il prestito. Sergio e Diana si offrono di aiutarla. Lei rifiuta l'aiuto di entrambi.

Ep.2: Carmen è infastidita da Victor che cerca di spingere la loro conoscenza oltre la semplice amicizia. Julia accetta e prende un prestito da sua madre.

Un altro domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.