Una Vita Anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio 2022: Aurelio minaccia di morte Genoveva!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 27 giugno al 3 luglio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 27 giugno al 3 luglio​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 27 giugno 2022

Davanti all'ennesima prova dell'incompetenza di Adoracion, Ignacio chiede di vedere il suo diploma di infermiera ed esige una verifica delle sue referenze.

Puntata in onda Martedì 28 giugno 2022

Il direttore del giornale ha offerto a Ramon una collaborazione come editorialista. Accetterà? Luzdivina dice a Marcelo di aver trovato il ritratto di una donna identica a lei.

Puntata in onda Mercoledì 29 giugno 2022

Genoveva minaccia David e poi gli propone un accordo, che lui rifiuta. Più tardi, cerca di convincere Aurelio a coinvolgerla nei suoi affari nel settore immobiliare.

Puntata in onda Giovedì 30 giugno 2022

Sembra che tra Guillermo e Azucena stia nascendo una certa complicità, ma Pascual ammonisce il figlio perché si concentri sugli studi e non si lasci distrarre dalle ragazze.

Puntata in onda Venerdì 1° luglio 2022

Genoveva incalza Aurelio, vuole sapere chi è Rodrigo Lluch. Aurelio non cede e minaccia la donna: se non la smetterà di ficcare il naso nei suoi affari, la toglierà di mezzo.

Puntata in onda Sabato 2 luglio 2022

Rosina e Hortensia fanno la conoscenza di Pascual, nonostante l’uomo risulti molto affascinante le due donne restano deluse dai suoi modi maleducati. Ignacio conferma un miglioramento di Felipe e raccomanda all’infermiera Dori di continuare a seguire alla lettera le sue indicazioni. Valeria è molto giù, teme di non vedere più suo marito. David tenta invano di consolarla.

Puntata in onda Domenica 3 luglio 2022

Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realtà Fidel. La situazione economica di Rosina e Liberto è sempre meno rosea.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.