Beautiful Anticipazioni 30 giugno 2022: Paris non si fida di Quinn e mette in guardia Zoe!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 30 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Paris metterà in guardia Zoe dalle intenzioni della sua amica Quinn.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Quinn incontra di nuovo Carter per invitarlo a rappacificarsi con Zoe. Tra i due c'è una bella sintonia. Paris mette in guardia Zoe sulla lealtà di Quinn

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter uniti dalla stessa sofferenza

Quinn, rifiutata dal marito, torna a casa di Carter per sfogarsi ma quando lui apre la porta a petto nudo, un fremito le attraversa il corpo. Carter Walton è un uomo affascinante a cui sembra davvero difficile resistere, soprattutto in un momento di debolezza come quello che sta attraversando la Fuller. L'attrazione comunque sembra reciproca, anche lui fatica a risalire la china e un po' di consolazione, dopo l'aspra delusione di Zoe, è ben gradita. Insomma, sono entrambi molto fragili e il rischio di una seria compromissione del rapporto si fa sempre più palese.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter, una pericolosa sintonia

Quinn è tornata da Carter in cerca di consolazione, anche se la scusa dietro ha continuato a celarsi è aiutare Zoe a riconciliarsi con l'avvocato. Quando però il bel Walton le aprirà la porta a petto nudo, la designer perderà completamente la bussola e le buone intenzioni in favore della Buckingham andranno a farsi benedire. Quinn dimentica completamente il suo scopo e si perde negli occhi di Carter, infuocati di passione proprio come i suoi. Tra i due c'è una profonda sintonia...

Paris non si fida di Quinn, nella Puntata di Beautiful del 30 giugno 2022

Quinn ha usato la scusa di Zoe per tornare da Carter, la Buckingham poverina le ha chiesto di intercedere per lei e si fida ciecamente delle sue buone intenzioni. La ragazza ha affidato completamente la sua relazione nelle mani dell'amica ma Paris, sua sorella, è preoccupata e tenta di metterla in guardia. Lei e Zende sospettano che le intenzioni di Quinn non siano del tutto sincere e che la Signora Forrester possa finire per avvicinarsi a Carter in maniera diversa. La coppia non si sbaglia, l'avvocato e la designer sono rimasti intrappolati in un pericoloso gioco di seduzione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.