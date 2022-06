Brave and Beautiful Anticipazioni Ultime Puntate dal 27 al 30 giugno 2022: Finale di stagione, Lieto fine per Suhan e Cesur?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Ultime Puntate della Soap Brave and Beautiful in onda dal 27 al 30 giugno 2022. Ecco le Anticipazioni per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Brave and Beautiful, per le Puntate in onda dal 27 al 30 giugno 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Brave and Beautiful, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Brave and Beautiful per la settimana dal 27 al 30 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 27 giugno 2022

Cesur rilascia un'intervista in cui promette una lauta ricompensa a chi riuscirà a fornire informazioni sulla scomparsa di Suhan.

Puntata in onda Martedì 28 giugno 2022

Suhan, sequestrata da Riza, riesce ad farsi prestare il telefono da un passante e così chiama Cesur, che insieme a Tahsin corre a salvarla.

Puntata in onda Mercoledì 29 giugno 2022

Hulya chiede a Cahide di occuparsi di Zafer e Cahide accetta di prendersene cura. Riza, con l'aiuto di un infermiere, riesce a fuggire dall'ospedale psichiatrico.

Puntata in onda Giovedì 30 giugno 2022

Tahsin riesce a mettere fuori gioco Cesur: ora Riza è suo! Nel frattempo in ospedale, Sirin apprende dai medici che Suhan è entrata in travaglio e che purtroppo potrebbe non sopravvivere al parto a causa dello shock. Intanto, Cesur osserva sconvolto all'esplosione della barca dove si trovano Tahsin e Riza; una volta sulla terraferma, si appresta a raggiungere l'ospedale dove scopre che Suhan è uscita dal coma e ha dato alla luce il loro bambino!

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.