Una Vita Anticipazioni 30 giugno 2022: Guilliermo e Azucena, le famiglia non approvano!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Sembra che tra Guillermo e Azucena stia nascendo una certa complicità, ma Pascual ammonisce il figlio perché si concentri sugli studi e non si lasci distrarre dalle ragazze.

Una Vita Anticipazioni: Dopo la rottura con il fidanzato, Azucena si avvicina a Guillermo

Sta sbocciando pian piano l'amore tra i due giovani nuovi protagonisti di Una Vita, Guillermo e Azucena. Il Sacristan ha mostrato da subito grande attrazione per la nipote di Rosina, al contrario Azucena ha avuto bisogno di maggior tempo ma ora l'interesse sembra reciproco. Solo dopo la deludente lettera del fidanzato, missiva in cui le chiariva di voler chiudere definitivamente la relazione, Azucena ha iniziato a guardare con occhi diversi il bel proprietario del Nuovo Secolo.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Hortensia consigliano ad Azucena di cercare un nuovo fidanzato

Dopo la rottura Azucena trascorre un periodo molto triste e Rosina e Hortensia, pronte ad aiutare la ragazza, le consigliano di trovare un nuovo spasimante a cui dedicare i suoi favori e le sue attenzioni. Le educate premure di Guillermo non sfuggono quindi alla dolce ballerina che, convinta dai consigli di madre e zia, decide di dare una seconda occasione all'amore. I due ragazzi piano piano si avvicinano e iniziano a frequentarsi...

Pascual ammonisce il figlio, nella Puntata di Una Vita del 30 giugno 2022

Rosina e Hortensia hanno consigliato ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato, le due sperano che qualche uomo importante e facoltoso punti gli occhi sulla giovane; un buon matrimonio potrebbe risollevare le finanze di famiglia. Ovviamente le due sorelle non immaginano certo che la ragazza possa dare qualche chance al giovane nipote di Pascual, l'insopportabile proprietario del Nuovo Secolo. Dal canto suo neppure Pascual sembra dare la sua benedizione, vedremo infatti l'uomo ammonire il figlio consigliandogli di concentrarsi sullo studio piuttosto che sulle ragazze!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10