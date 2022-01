Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 5 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 gennaio 2022 - Paris, arrivata in città, ha conosciuto Carter e le è subito piaciuto: è l'uomo perfetto per Zoe! Ignara però che il cuore della sorella, batta ancora segretamente per Zende, ha cominciato una storia con lui, riaccendendo i dubbi della modella, convinta finora che la partita con il nipote di Ridge Forrester non fosse ancora chiusa. Zoe infatti, grazie ad un piccolo ma provvidenziale contrattempo, è riuscita a ritardare la risposta alla proposta di Carter, purtroppo Zende non ha colto il momento e non ha cercato di fermarla, Zoe quindi, ha finto per scegliere la strada più sicura. A testimoniarlo è proprio la confidenza di Carter a Paris, l'uomo, felice, rivelerà alla cognatina di essere riuscito a strappare a Zoe l'agognato Sì! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 gennaio 2022 - è tutto pronto, Felipe e Genoveva, ignari dei piani di Santiago, si mettono in viaggio per la loro seconda luna di miele. Quasi arrivati a destinazione però, vengono braccati e sequestrati dal Becerra. Il rapitore conduce la coppia in un casolare abbandonato e rivela loro le sue intenzioni: è pronto a torturarli se non confessano l'omicidio di Marcia. Il primo a finire nelle mani del rapitore è Felipe, il poverino verrà legato e torturato. Il potere di far cessare il tutto resterà però ben saldo nella mani di Genoveva: solo una sua confessione potrà salvare l'avvocato! Finirà per cedere? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 5 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 5 gennaio 2022 - Serkan ha scoperto che il cancro non tornerà più e si sente pronto per fare da padre a Kiraz. Grazie ai video di Eda, il Bolat capisce di voler reculare il rapporto con la figlia, proprio mentre quest’ultima scompare misteriosamente poche ore prima della festa per il suo compleanno. Disperato, Serkan partecipa alle ricerche e grazie a Can riesce a trovare Kiraz. Vedendo la tristezza della figlia, l’imprenditore decide di rivelare tutta la verità come regalo di compleanno. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 3 al 7 gennaio 2021.