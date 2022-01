Beautiful Anticipazioni 5 gennaio 2022: Carter annuncia a Paris le imminenti nozze con Zoe!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Carter non tarderà ad informare Paris delle imminenti nozze con sua sorella Zoe!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Carter annuncia a Paris che lui e Zoe si sposeranno presto. Wyatt e Flo parlano del ritorno di Shauna a casa di Eric, e quest'ultima riferisce loro che è stato Eric ad insistere.

Beautiful Anticipazioni: Carter conferma le voci sulle nozze con Zoe!

Mentre Zende informa Steffy e Hope, Carter lo dice a Paris: le nozze tra lui e Zoe sono imminenti! L'avvocato ha perso la testa per la bella Zoe Buckingham ed è intenzionato ad andare sino in fondo con lei. Dopo averlo chiesto di trasferirsi nel suo nuovo loft, ha organizzato una cena per chiederle di sposarlo. Zende ha perso la sua occasione o forse non ha compreso di averne ancora una, rassegnato, pensa solo a superare la delusione, magari proprio grazie alla bellissima sorella della sua perduta fiamma. Certo che Zoe abbia le idee chiare sul suo futuro con Carter, ha già condiviso la notizia del fidanzamento ufficiale con le cugine Steffy e Hope. Nel frattempo, a confermare il sì di Zoe alla romantica proposta di Carter, è lo stesso avvocato che, felice per le imminenti nozze, rivela tutto a Paris, sua cognata.

Carter confida a Paris che Zoe ha accettato di sposarlo, nella Puntata di Beautiful del 5 gennaio 2022

Paris, arrivata in città, ha conosciuto Carter e le è subito piaciuto: è l'uomo perfetto per Zoe! Ignara però che il cuore della sorella, batta ancora segretamente per Zende, ha cominciato una storia con lui, riaccendendo i dubbi della modella, convinta finora che la partita con il nipote di Ridge Forrester non fosse ancora chiusa. Zoe infatti, grazie ad un piccolo ma provvidenziale contrattempo, è riuscita a ritardare la risposta alla proposta di Carter, purtroppo Zende non ha colto il momento e non ha cercato di fermarla, Zoe quindi, ha finto per scegliere la strada più sicura. A testimoniarlo è proprio la confidenza di Carter a Paris, l'uomo, felice, rivelerà alla cognatina di essere riuscito a strappare a Zoe l'agognato Sì!

Beautiful Anticipazioni: Shauna si difende "E' stato Eric a volermi a casa sua!"

Wyatt e Flo, scoperto che Shauna alloggia da Eric, sono un po' preoccupati. La notizia ha lasciato sconvolta Quinn, tanto da renderla furiosa e ancora più pericolosa di prima. I due giovani, che hanno generosamente ospitato la designer, vivono infatti nell'ansia, la farneticante presenza della Fuller è diventata davvero insostenibile. E' per questo che decideranno di interpellare Shauna per capire i motivi della sua permanenza a casa Forrester e per cercare di mediare tra lei e l'ex amica, ma la donna avrà solo una risposta: non è stata una sua scelta, ma è stato Eric ad insistere!

