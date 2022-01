Love is in the Air Anticipazioni 5 gennaio 2022: Kiraz scompare nel nulla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan preoccupato, sua figlia Kiraz scompare poco prima della festa di compleanno.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Serkan ha scoperto che il cancro non tornerà più e si sente pronto per fare da padre a Kiraz. Grazie ai video di Eda, il Bolat capisce di voler reculare il rapporto con la figlia, proprio mentre quest’ultima scompare misteriosamente poche ore prima della festa per il suo compleanno. Disperato, Serkan partecipa alle ricerche e grazie a Can riesce a trovare Kiraz. Vedendo la tristezza della figlia, l’imprenditore decide di rivelare tutta la verità come regalo di compleanno.

Kiraz sparisce nella Puntata di Love is in the Air del 5 gennaio 2022

Serkan fa marcia indietro, dopo aver scoperto che il cancro non tornerà più, e chiede ad Eda di mostrarle qualcosa dei primi anni di Kiraz, per conoscere meglio la bambina prima di rivelare la sua vera identità. Proprio quando è pronto a sorprendere la figlia, Kiraz sparisce nel nulla a poche ore dalla festa per il suo compleanno. Terrorizzato all’idea di perdere Kiraz, Serkan organizza immediatamente le ricerche.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan salva Kiraz

Mentre all’hotel di Deniz, Cupido inizia a far scoccare le sue frecce, Serkan e Eda sono preoccupati per Kiraz. È insolito, infatti, che la bambina sia così disubbidiente e sparisca senza rivelare alla madre dove si sta recando. Grazie a Can, figlio di Piril ed Engin, Serkan capisce dove si trova Kiraz e corre sul posto per salvarla, trovandola intenta a lanciare un palloncino, simbolo del suo desiderio di avere finalmente un padre al suo fianco.

Love is in the Air Anticipazioni: Kiraz riceve il regalo più bello

Vedendo Kiraz profondamente sconsolata, Serkan decide che è arrivato il momento di rivelare alla bambina tutta la verità. Mentre Kiraz si rifiuta di spegnere le candeline per il suo compleanno, Serkan fa avverare il desiderio più grande di sua figlia, presentandosi al party vestito da astronauta e ammettendo di essere suo padre.

