Una Vita Anticipazioni 5 Gennaio 2022: Felipe sotto tortura ma Genoveva non parla!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Santiago continuerà a torturare Felipe per costringere Genoveva a confessare la verità. La donna, però, non cederà!

Una Vita Anticipazioni: Santiago mette a segno la sua vendetta!

Felipe aveva promesso di sorprendere Genoveva e non si è tirato indietro, la sua è stata infatti una proposta davvero inaspettata e gradita. Genoveva ha fatto bene a fidarsi dell'Alvarez Hermoso, l'uomo ha dimostrato di provare dei sentimenti sinceri e grande fiducia nei suoi confronti, tanto da chiederle di prendersi una vacanza insieme: una seconda luna di miele. La Salmeron, felicissima ha accettato, ignara del pericolo. Il Becerra infatti, scoperti i progetti dei due sposini, è riuscito a mettere a segno la sua vendetta!

Santiago tortura Felipe, solo Genoveva può salvarlo! Nella Puntata di Una Vita del 5 gennaio 2022

E' tutto pronto, Felipe e Genoveva, ignari dei piani di Santiago, si mettono in viaggio per la loro seconda luna di miele. Quasi arrivati a destinazione però, vengono braccati e sequestrati dal Becerra. Il rapitore conduce la coppia in un casolare abbandonato e rivela loro le sue intenzioni: è pronto a torturarli se non confessano l'omicidio di Marcia. Il primo a finire nelle mani del rapitore è Felipe, il poverino verrà legato e torturato. Il potere di far cessare il tutto resterà però ben saldo nella mani di Genoveva: solo una sua confessione potrà salvare l'avvocato! Finirà per cedere?

Una Vita Anticipazioni: Antonito sotto pressione a causa dei tentativi di corruzione di Solano

Antonito purtroppo scopre che, proprio come sospettava, i regali anonimi ricevuti - prima i sigari, poi uno splendido orologio da panciotto - sono opera di un certo Solano, rappresentante di una delle compagnia di estrazione mineraria più importante del paese. Quello dell'imprenditore è chiaramente un tentativo di corruzione che mette seriamente in difficoltà Antonito, assolutamente contrario a fare concessioni e favoritismi. Il poverino dunque è sotto pressione perché non sa come svincolarsi da questa situazione che rischia di compromettere il suo buon nome, la sua carriera e il suo futuro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.