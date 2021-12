Love is in the Air Anticipazioni dal 3 al 7 gennaio 2022: Serkan non vuole fare da padre a Kiraz!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 3 al 7 gennaio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 3 al 7 gennaio 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 3 al 7 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 3 gennaio 2022

Serkan sembra voler rinunciare a Kiraz, ma Aydan, con l'aiuto di Engin, cerca di far cambiare idea al figlio, facendolo affezionare alla bambina.

Puntata in onda Martedì 4 gennaio 2022

Mentre fervono i preparativi per la festa di compleanno di Kiraz, Eda svolge con successo una presentazione, incoraggiata da Serkan, il quale, però, continua a rifiutare la bambina.

Puntata in onda Mercoledì 5 gennaio 2022

Kiraz è scomparsa, e Serkan, grazie all'aiuto di Can, trova la bambina, intenta a far volare un palloncino con attaccato un biglietto che recita "Papà, oggi è il mio compleanno".

Puntata in onda Giovedì 6 gennaio 2022

Aydan vuole ottenere l'affidamento di Kiraz e così fa firmare a Serkan i documenti dell'affido con l'inganno. Intanto, Serkan vuole fare una sorpresa alla figlia e si intrufola in casa di Eda, che credendolo un malintenzionato lo aggredisce!

Puntata in onda Venerdì 7 gennaio 2022

Mentre Eda e Serkan iniziano a far fatica a resistere all'attrazione che li lega, il Bolat cerca di consolidare il suo rapporto con Kiraz, ma i suoi tentativi si rivelano un insuccesso dopo l'altro. L'architetto decide allora di chiedere aiuto a una pedagogista, ma una serie di malintesi fanno fraintendere a Eda il ruolo della donna...

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.