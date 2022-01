Una Vita Anticipazioni dal 3 all'8 gennaio 2022: Santiago tortura Felipe ma è una messinscena! Cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 3 all'8 gennaio 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 3 all'8 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 3 gennaio 2022

Santiago dice a Felipe e Genoveva di averli rapiti perché vuole una confessione della loro colpevolezza nell'omicidio di Marcia.

Puntata in onda Martedì 4 gennaio 2022

I medici non capiscono quale sia il problema di Lolita e attribuiscono il malessere allo stress. Antonito conosce Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie.

Puntata in onda Mercoledì 5 gennaio 2022

Santiago continua a torturare Felipe per costringere Genoveva a confessare la verità. La donna, però, non cede. Antonito è in preda allo stress per le pressioni di Solano.

Puntata in onda Giovedì 6 gennaio 2022

Liberto e Rosina hanno preso un forte raffreddore e forse saranno costretti a rimandare il loro viaggio. Marcos decide di scendere a patti con i Quesada.

Puntata in onda Venerdì 7 gennaio 2022

Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno e Natalia ne approfitta per mettersi a civettare con Antonito, che però è turbato da una lettera anonima di minacce.

Puntata in onda Sabato 8 gennaio 2022

Santiago tortura Felipe davanti a una Genoveva inorridita e soprattutto ignara del fatto che in realtà è tutta una trappola ordita da lui, Mendez, Laura e l'avvocato.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.