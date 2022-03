Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2022: Steffy è davvero incinta? Ecco l'esito del Test...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 31 marzo su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy riceverà l'esito del test di gravidanza.

le analisi confermano che Steffy è incinta. Zoe riceve troppo tardi un messaggio di Zende in cui lui le chiedeva di non esporsi con Carter.

Beautiful Anticipazioni: Steffy attende il test di gravidanza

Liam ha confessato a Hope dell'eventualità di una gravidanza di Steffy e la Forrester ha fatto lo stesso con Finn. Le reazioni dei due partner sono state molto diverse: Hope è ancora confusa e ferita e non sa se concedere a Liam il perdono sperato, Finn invece, ha promesso a Steffy di restarle accanto anche se il test di paternità dovesse rivelare che il bambino che porta in grembo non è il suo. E' giunto però il momento della resa dei conti, la gravidanza va accertata per poi richiedere un eventuale test del dna. Steffy si è già recata in un laboratorio analisi e ora la dottoressa la convoca per darle l'esito degli esami...

Nella Puntata di Beautiful del 31 marzo 2022: Steffy è incinta... per il test di paternità bisognerà aspettare!

Nella Puntata di Beautiful in onda vedremo Steffy, convocata in ospedale, ricevere l'esito del test di gravidanza: è incinta. La Forrester in fondo ne era già consapevole, ma la conferma ufficiale rischia di accendere ancora di più lo scontro, soprattutto perché accompagnata da uno stop della dottoressa riguardo al test di paternità. Steffy infatti, verrà informata dei tempi necessari per potersi sottoporre a questo ulteriore esame: è ancora troppo presto per poter stabilire di chi sia il bambino.

Beautiful Anticipazioni: Zoe riceve un vecchio messaggio di Zende che potrebbe cambiare le cose

Nel frattempo alla Forrester si consuma un altro dramma amoroso. Zoe infatti, ha ricevuto finalmente un vecchio messaggio speditole da Zende molti mesi prima, quando la sua relazione con Carter era ancora agli inizi. Nel sms il giovane pregava la Buckingham di dargli del tempo e di non esporsi con Carter. Ad un passo dalle nozze con l'avvocato, questo messaggio sembra cambiare molto la prospettiva della modella. La ragazza, dopo il recente due di picche di Zende, si era convinta di essersi solo illusa, ed era pronta a gettare la spugna, ora però, sa di essere contraccambiata o almeno di esserlo stata. Come deciderà di agire?

