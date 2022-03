Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Dispersi nel bosco, Eda e Serkan si preparano al parto.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 31 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5, Eda vuole rilassarsi prima del giorno del parto e chiede a Serkan di raggiungere la baita in montagna per un weekend romantico. Peccato che l’auto della coppia abbia un grave guasto in mezzo al bosco, proprio quando alla Yildiz si rompono le acque.

Eda ha un desiderio nella Puntata di Love is in the Air del 31 marzo 2022

Da quando ha scoperto di essere incinta, Eda ha dovuto sopportare i cambiamenti d’umore del marito, che è teso e ansioso per la nascita del secondogenito. Serkan ha obbligato Eda a seguire una dieta, non fare sforzi e rimanere il più possibile a casa, ma lei ora ha esaurito la pazienza e ha deciso di fare un’ultima richiesta al marito prima del parto. Serkan asseconderà il desiderio di Eda?

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan dispersi nel nulla

Mentre Melo si rende protagonista di un colpo di scena, Eda vuole trascorrere qualche giorno da sola con Serkan nella baita in montagna, prima di affrontare il parto e tornare a concentrarsi sui problemi quotidiani. Serkan, sebbene scettico, decide di accontentare la moglie e i due partono in macchina alla volta della baita. Mentre attraversano il bosco, tuttavia, la macchina ha un guasto improvviso e la coppia finisce dispersa nel nulla, senza possibilità di contattare aiuti.

Love is in the Air anticipazioni: Eda in travaglio

Mentre discutono vicino all’auto ormai fuori uso, Eda avverte delle fortissime fitte all’addome e si accascia, preoccupando Serkan. La paesaggista ha rotto le acque, Alp sta per arrivare e loro si trovano dispersi nelle montagne, senza poter raggiungere l’ospedale.

