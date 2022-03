Una Vita Anticipazioni 31 marzo 2022: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe. L'avvocato cadrà nella trappola?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 31 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Natalia, in combutta con Genoveva, cerca di sedurre Felipe, ma l'uomo sospetta che dietro le moine della giovane, ci sia la moglie. Armando torna ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Felipe è tornato ad Acacias e Genoveva vuole vendicarsi

Felipe, tornato ad Acacias, sa che di dover affrontare l'ex moglie ma non sembra affatto preoccupato. Genoveva vuole vendetta, la Dark Lady non si è davvero arresa, l'oltraggioso inganno dell'Alvarez Hermoso dovrà essere punito col sangue. La Salmeron ha in realtà già tentato di farlo fuori quando era in Austria, ma lo scoppio della guerra ha mandato a monte il suo piano, ora però, con l'aiuto di una fidata collaboratrice, è pronta a riprendere dal punto in cui era rimasta.

Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe, nella Puntata di Una Vita del 31 marzo 2022

Genoveva ha stretto una amicizia importante con Natalia Quesada, la Salmeron le è stata accanto quando tutto il quartiere era contro di lei e ora è pronta a chiedere che le venga restituito il favore. La sorella di Aurelio è una donna molto affascinante e conosce bene le armi di seduzione più efficaci per riuscire a far innamorare un uomo. E' per questo che Genoveva le chiederà di avvicinarsi a Felipe e farlo innamorare, attirandolo così nella sua perfida trappola. Cosa avrà in mente, ma soprattutto, Felipe si farà abbindolare? GAnticipazioni rivelano di una certa diffidenza dell'Alvarez Hermoso nei confronti della sua nuova corteggiatrice...

Una Vita Anticipazioni: Armando torna da Susana. lei come reagirà?

Armando torna ad Acacias dopo aver fatto perdere le sue tracce in concomitanza con lo scoppio del conflitto e dopo l'assurda notizia, pubblicata dai giornali di tutto il continente, delle nozze con una misteriosa contessa. L'uomo rientra nel quartiere e corre da sua moglie Susana come se nulla fosse accaduto. Come reagirà la sarta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 marzo al 3 aprile 2021.

