Una Vita Anticipazioni 17 Febbraio 2022: Genoveva e Natalia segretamente amiche!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 17 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Servante organizza un addio al celibato per Cesareo. Genoveva consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore.

Una Vita: Arantxa non è riuscita a convincere Cesareo a partire con lei

Arantxa, scoperto di una grossa eredità, ha lasciato Acacias. Purtroppo non è stata una decisione a cuor leggero, lasciare Acacias non ha significato solo lasciare la famiglia Dominguez ma anche il suo innamorato. La domestica ha tentato di convincere il Cesareo a partire con lei ma il guardiano non ha avuto la reazione sperata, preso dal panico infatti, ha rifiuto.

Una Vita Anticipazioni: Servante organizza un addio al celibato per l'amico Cesareo

E' passato diverso tempo da quella partenza ma Arantxa e Cesaro non hanno mai smesso di sentirsi e di cercarsi, il guardiano sembra però lontano da fare gesti coraggiosi, e mentre la vita della ex domestica continua distante dal quartiere, quella di Cesareo è sempre più immersa nelle dinamiche di Acacias. Arantaxa lo sente e capisce di dover fare l'ultimo tentativo prima di perderlo completamente. E così Arantxa torna ad Acacias per chiedere a Cesareo di tornare con lei nei Paesi Baschi. A sorpresa il vigilante accetta e addirittura chiede alla simpatica domestica di diventare sua moglie. Tutti i vicini accolgono con grande gioia la notizia, soprattutto Servante che decide di organizzare un addio al celibato per il caro amico.

Genoveva consiglia a Natalia come ingraziarsi le signore, nella Puntata di Una Vita del 17 febbraio 2022

Susana non demorde, l'anziana bigotta del quartiere, sono giorni che distribuisce volantini che istigano il quartiere contro gli stranieri. A spingere l'ex sarta ad impegnarsi tanto è l'antipatia nei confronti dei nuovi vicini Messicani, nel suo mirino in realtà non ci sono tutti gli stranieri, Marcos e sua figlia Anabel le sono indifferenti, il suo odio è rivolto contro Aurelio e Natalia, in particolare verso quest'ultima rea di aver fatto aggravare la povera Lolita. Quando la Quesada scopre le intenzioni della donna va su tutte le furie, raccolto un volantino da terra, corre impulsivamente contro Susana per affrontarla, ma Genoveva riesce ad intercettarla e a fermarla. La Salmeron, segretamente in amicizia con i due fratelli, consiglia a Natalia come sopravvivere nel quartiere cercando di ingraziarsi le signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 febbraio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.