Una Vita Anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Natalia seduce Felipe ma è una trappola!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 28 marzo al 3 aprile 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Puntata in onda Lunedì 28 marzo 2022

Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe e la ragazza accetta. Miguel vorrebbe entrare in un sindacato dei lavoratori per dare assistenza pro bono agli operai indigenti.

Puntata in onda Martedì 29 marzo 2022

Ramon cerca un riavvicinamento con Carmen, ma la donna non è soddisfatta e lo informa di essersi trovata un'occupazione come parrucchiera a domicilio.

Puntata in onda Mercoledì 30 marzo 2022

Natalia, in combutta con Genoveva, cerca di sedurre Felipe, ma l'uomo sospetta che dietro le moine della giovane, ci sia la moglie. Armando torna ad Acacias.

Puntata in onda Giovedì 31 marzo 2022

Fabiana e Casilda avvertono Alodia di non illudersi: Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi, ma Alodia lo difende e finisce per accettare un suo invito.

Puntata in onda Venerdì 1° aprile 2022

Ep.1: Soledad copre la fuga di Anabel e convince Marcos a toglierle il castigo. Anabel ne approfitta subito per uscire di casa e incontrare Aurelio.

Ep.2: Natalia e Genoveva organizzano una festa per inaugurare la nuova dimora dei fratelli Quesada, intenzionate a far sì che nessun vicino del quartiere vi partecipi.

Puntata in onda Sabato 2 aprile 2022

Soledad rifiuta il pagamento di Aurelio per averlo aiutato a conquistare Anabel, e gli giura che sarà sempre fedele a Marcos.

Puntata in onda Domenica 3 aprile 2022

Bellita scopre che Ignacio li ha presi in giro e il ragazzo le promette che cambierà. Miguel segue Anabel e scopre che la ragazza ha una relazione con Aurelio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.