Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 settembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 27 settembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 settembre 2021 - Katie, dopo aver parlato con Ridge, affronta Eric. La Logan ha il cuore a pezzi e vorrebbe che le cose tornassero come erano un tempo. Katie si confiderà con il Forrester senior rivelandogli di sperare ancora di rivedere Brooke e Ridge insieme. Il suo desiderio, infatti, è che i due chiariscano il loro malinteso e che tornino ad amarsi come hanno sempre fatto. Dopodiché, mette in guardia Eric da Quinn: la Fuller, a parer suo, non è sincera, e pur di ottenere ciò che vuole per se stessa e per la sua amica, sta finendo per distruggere la loro famiglia. Prima di lasciare Villa Forrester, Katie ricorda inoltre allo stilista come erano belli i tempi in cui lui e Donna erano sposati. Intanto, Quinn sta escogitando un piano affinché lei e Shauna siano definitivamente libere dai problemi... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 settembre 2021 - dopo Genoveva, anche Felipe ha deciso di salire sul banco dei testimoni. L'avvocato è un esperto di processi e sa quali corde toccare per convincere il giudice, anche se, finora, l'evidente coinvolgimento emotivo sembra avergli fatto perdere la sua proverbiale freddezza. Scegliere di testimoniare potrebbe dunque essere un'arma a doppio taglio. L'Alvarez-Hermoso riuscirà a far cadere le infamanti accuse pronunciate nei suoi confronti, ma, purtroppo, l'assenza di prove non gli garantirà la vittoria: non riuscirà ad inchiodare la moglie. Quando il giudice pronuncerà la sentenza, l'avvocato, furioso, aggredirà prima Velasco, poi si sfogherà con gli amici Liberto e Ramon dichiarando di voler fare appello! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 27 settembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 settembre 2021 - Aydan è preoccupata per le nozze di Eda e Serkan, ma la Yildiz la rassicura, dimostrandole ancora una volta quanto è innamorata del figlio. La donna, tranquillizzata dalla promessa di Eda, decide di regalare alla giovane paesaggista l'anello di famiglia. Intanto, dopo aver ricevuto una chiamata di Erdem, il Bolat parte per l'Italia, giurando però di tornare in tempo per il matrimonio... tuttavia, la disgrazia è dietro l'angolo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

