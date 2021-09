Beautiful Anticipazioni dal 27 settembre al 2 ottobre 2021: Ridge e Shauna pronti a sposarsi una seconda volta?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 27 settembre al 2 ottobre 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 settembre 2021

Katie non si fida di Quinn e lo dice a Eric, ricordandogli che bella coppia fossero lui e Donna. Quinn dice a Shauna di avere un piano per distruggere il rapporto tra Brooke e Ridge.

Puntata in onda Martedì 28 settembre 2021

Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere, prima Shauna e poi Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 29 settembre 2021

Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna perché crede in questo modo di indurre Brooke a rassegnarsi alla fine della sua storia con Ridge.

Puntata in onda Giovedì 30 settembre 2021

Bill cerca di riconquistare Katie perché, benché sia attratto da Brooke, sa che Katie é la donna della sua vita. Il dottor Finnegan si rifiuta di prescrivere a Steffy gli antidolorifici.

Puntata in onda Venerdì 1° ottobre 2021

Liam chiede al dottor Finnegan se il suo interesse per Steffy non sia solo professionale. Se così fosse lui ne sarebbe contento, ma vuole assicurarsi che lei non soffra un'altra volta.

Puntata in onda Sabato 2 ottobre 2021

Carter continua a corteggiare Zoe, ed entrambi si augurano che Steffy torni presto in azienda. Liam confessa a Thomas le sue perplessità sulle intenzioni del dottor Finnegan.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.