Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 26 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 gennaio 2022 - colto di sorpresa, Thomas, esce dal suo stato di trance. Il poverino, sopraffatto dall'ansia, non da in escandescenza, anzi, finisce per crollare a terra privo di sensi sotto lo sguardo incredulo della Logan. Hope, convinta di dover assistere all'ennesima esplosione aggressiva del Forrester, rimane sconvolta nel vederlo cadere come un frutto maturo dal suo albero. Non c'è modo di rianimarlo, a Hope non rimane che chiamare immediatamente i soccorsi nel disperato tentativo di salvarlo! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 gennaio 2022 - Marcelina ha avvisato Jacinto di voler restare a Barcellona per qualche tempo. Non solo, l'ha informato dell'imminente arrivo ad Acacias di sua zia e sua cugina. Una visita che impensierirà parecchio il poverino, a Jacinto non rimarrà infatti che cercare il sostegno dei vicini. Tutti a conoscenza della situazione, si impegneranno per rendere più facile l'ingrato compito. Benigna e Indalecia purtroppo, non tradiranno le aspettative. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 26 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 26 gennaio 2022 - Aydan riceve i risultati delle analisi e scopre che i suoi dubbi erano fondati: Kemal è il padre biologico di Serkan. Mentre la signora Bolat si dispera, Kerem non sopporta più di dover lavorare per il dispotico imprenditore e chiede aiuto a Pina, che lo sprona a dimostrare a Serkan quanto vale. Nel frattempo, Piril pedina Engin sospettando che lui la tradisca e scopre una verità incredibile. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

