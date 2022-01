Beautiful Anticipazioni 26 gennaio 2022: Thomas perde i sensi, Hope non riesce a rianimarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 gennaio 2022. Nelle Trame dei due episodi in onda su Canale5 a partire dalle 13.45 vedremo che Brooke confida a Ridge di essere finalmente di nuovo felice. Thomas è svenuto in presenza di Hope.

Beautiful Anticipazioni: Finn mette in guardia Hope

Finn, certo che Thomas non abbia superato le sue ossessioni, decide di parlare faccia a faccia con Hope. Il dottore mette la Logan davanti alla realtà dei fatti: il Forrester è ancora innamorato di lei e non intende lasciarla in pace. Rivela infatti all'amica di essere molto preoccupato per lei e per la sua famiglia e la invita a guardarsi le spalle. La figlia di Brooke però lo congeda, dicendo che tra lei e Thomas è tutto risolto. Finn va via, ma Hope continua a pensarci...

Beautiful Anticipazioni: ​Hope vede Thomas parlare con la bambola

Hope, turbata dagli avvertimenti di Finn, gli stessi che da settimane le lancia anche Liam, decide di andare a parlare con Thomas per cercare di capire se realmente il fratellastro nutra ancora una morbosa ossessione ne nei suoi confronti. Purtroppo, giunta a casa del Forrester, si trova a fare i conti con una sconvolgente verità: l'ex intrattiene un farneticante dialogo con la bambola.

Colto di sorpresa, Thomas, esce dal suo stato di trance. Il poverino, sopraffatto dall'ansia, non da in escandescenza, anzi, finisce per crollare a terra privo di sensi sotto lo sguardo incredulo della Logan. Hope, convinta di dover assistere all'ennesima esplosione aggressiva del Forrester, rimane sconvolta nel vederlo cadere come un frutto maturo dal suo albero. Non c'è modo di rianimarlo, a Hope non rimane che chiamare immediatamente i soccorsi nel disperato tentativo di salvarlo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.