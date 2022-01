Love is in the Air Anticipazioni 26 gennaio 2022: Aydan ha ragione, Kemal è il padre di…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan scopre che Kemal è il padre biologico di Serkan.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 26 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Aydan riceve i risultati delle analisi e scopre che i suoi dubbi erano fondati: Kemal è il padre biologico di Serkan. Mentre la signora Bolat si dispera, Kerem non sopporta più di dover lavorare per il dispotico imprenditore e chiede aiuto a Pina, che lo sprona a dimostrare a Serkan quanto vale. Nel frattempo, Piril pedina Engin sospettando che lui la tradisca e scopre una verità incredibile.

Kemal è il padre di Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 26 gennaio 2022

Aydan è sommersa dai dubbi, dopo aver scoperto troppe similarità tra Kemal e Serkan. La signora Bolat si trasferisce a casa del suo fidanzato, proprio quando arrivano i risultati del test del DNA che ha fatto fare, sperando di mettere a tacere le sue preoccupazioni. Il test rivela che Kemal è il padre biologico di Serkan, e certamente non sarà semplice parlarne con i due diretti interessati, dato che si sopportano a malapena.

Anticipazioni Love is in the Air: Kerem in crisi

Kerem ha espresso più volte i suoi dubbi su Serkan Bolat, rivelando anche ad Eda di non voler più lavorare per il dispotico imprenditore. Il temperamento di Serkan, infatti spaventa Kerem che non si sente in grado di lavorare ai progetti più importanti. Pina, tuttavia, vuole che Kerem si impegni e dimostri quanto vale, quindi lo invita a presentare il suo lavoro al Bolat senza ulteriori indugi.

Love is in the Air Anticipazioni: Engin nasconde un segreto

Piril è certa che Engin abbia un'amante e vuole scoprire se l’ipotesi è fondata. Così, Piril pedina in gran segreto suo marito, pronto a coglierlo sul fatto con la misteriosa donna che sospetta sia entrata nelle loro vite. In realtà, Piril scoprirà che Engin è sempre meno presenta a casa perché ha dato vita ad un’azienda di catering, scegliendo di tenerle nascosto il nuovo lavoro.

