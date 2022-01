Una Vita Anticipazioni 26 Gennaio 2022: Jacinto in ansia per l'arrivo dell'odiosa Zia Benigna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Jacinto accoglierà l'arrivo di zia Benigna con grande preoccupazione. Purtroppo avrà ragione, la donna si mostrerà subito estremamente antipatica!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: I domestici danno il benvenuto alla zia Benigna e a sua figlia Indalecia e subito capiscono perché Jacinto era così preoccupato per il suo arrivo: la donna sembra davvero insopportabile.

Due nuovo personaggi nelle trame di Una Vita

Due new entry davvero bizzarre nelle trame di Una Vita, stiamo parlando di Benigna e Indalecia, zia e cugina di Jacinto. Una visita che riserverà molte sorprese, soprattutto a causa del carattere spigoloso della più anziana delle due. Proprio nella puntata in onda le vedremo entrare in scena, purtroppo, precedute dalla loro fama, le due donne non riceveranno un'accoglienza molto calda.

Arrivano Zie e Cugina e Jacinto e il giudizio è unanime: è davvero insopportabile! Nelle Puntate di Una Vita del 26 gennaio 2022

Marcelina ha avvisato Jacinto di voler restare a Barcellona per qualche tempo. Non solo, l'ha informato dell'imminente arrivo ad Acacias di sua zia e sua cugina. Una visita che impensierirà parecchio il poverino, a Jacinto non rimarrà infatti che cercare il sostegno dei vicini. Tutti a conoscenza della situazione, si impegneranno per rendere più facile l'ingrato compito. Benigna e Indalecia purtroppo, non tradiranno le aspettative.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto gioca la carta dell'amore!

Quando il quartiere si troverà faccia a faccia con le due donne, il giudizio sarà unanime: sono davvero insopportabili, soprattutto la zia. Nel tentativo di addolcirla, a Jacinto non resterà che giocare la carta dell'amore. Notato infatti un certo interesse di Benigna per il suo amico locandiere Servante, tenterà si accoppiarli convincendo quest'ultimo a corteggiarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.