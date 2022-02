Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 25 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 Febbraio 2022 - Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, soprattutto per Liam ormai divorato dal senso di colpa. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e, seppur consapevole dei rischi, vorrebbe tanto poterle confessare tutto, ma Steffy pretende che rispetti il patto. Il poverino cercherà di far capire alla Forrester il grave disagio che sta vivendo, senza successo purtroppo, Steffy infatti non sarà disposta ad appoggiarlo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 Febbraio 2022 - anticipazioni rivelano che la lettera che Susana scriverà ad Armando non arriverà mai al mittente, i suoi tentativi di contattare il marito presso la pensione parigina risulteranno infatti vani. La sarta scoprirà che l'uomo non alloggia più li, il primo pensiero riguarderà ovviamente l'incolumità dell'uomo, probabilmente messa in pericolo dallo scoppio della guerra! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 25 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 25 Febbraio 2022 - Eda e Piril non hanno rivelato la verità a Serkan, sperando di ottenere al più presto un accordo per la ArtLife ed evitare la bancarotta. Mentre Piril fallisce con l’accordo in Qatar, finendo preda dello stress e preoccupando non poco Engin, la Yildiz ingoia l’orgoglio e consente a Serkan di partire con Deniz per il nuovo progetto. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

