Love is in the Air Anticipazioni 25 febbraio 2022: Serkan in viaggio con Deniz!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda supera la gelosia per aiutare la ArtLife

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50, Eda e Piril non hanno rivelato la verità a Serkan, sperando di ottenere al più presto un accordo per la ArtLife ed evitare la bancarotta. Mentre Piril fallisce con l’accordo in Qatar, finendo preda dello stress e preoccupando non poco Engin, la Yildiz ingoia l’orgoglio e consente a Serkan di partire con Deniz per il nuovo progetto.

Piril al limite nella Puntata di Love is in the Air del 25 febbraio 2022

Piril ha chiesto ad Eda di non dire nulla sulla crisi finanziaria della ArtLife, certa di poter trovare un nuovo accordo prima che Serkan si accorga del gravissimo problema economico. Piril mantiene il segreto a tutti i costi, anche con il marito Engin che vedendola sempre più nervosa, teme che la moglie sia nuovamente incinta. Nel frattempo, l’amica di Eda fallisce nuovamente e l’accordo in Qatar salta per sempre.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda fa un gesto inaspettato

Quando Ayfer ha rovinato l’accordo con Deniz, Eda ha dovuto ingoiare l’orgoglio e superare le gelosia, chiedendo a Serkan di incontrare Deniz e stipulare un contratto con lei. Adesso, Deniz e Serkan devono partire insieme per l’isola dove si svolgeranno i lavori e la Yildiz non sa come comportarsi. Lascerà che Deniz abbia l’opportunità di trascorrere tutto quel tempo da sola con suo marito?

Love is in the Air Anticipazioni: Eda ci ripensa

Eda non può rivelare a Serkan il vero motivo per cui gli ha chiesto di concludere un accordo con Deniz, ma l’imprenditore non è sereno dal momento che sa che sua moglie non gli avrebbe mai permesso di trascorrere tutto quel tempo con la rivale. Dopo aver riflettuto, mantenendo il segreto, Eda finge di averci ripensato e accompagna Serkan e Deniz sull’isola.

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dal 21 al 25 febbraio 2022.

