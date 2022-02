Love is in the Air Anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022: Eda nasconde a Serkan che l'ArtLife è in bancarotta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 21 al 25 febbraio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 21 al 25 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 21 febbraio 2022

Piril cerca di nascondere ai novelli sposi un grave problema con il progetto in Qatar, riproponendosi di parlarne con Serkan al ritorno dalla luna di miele.

Puntata in onda Martedì 22 febbraio 2022

Melek e Burak, pensando entrambi di non essere ricambiati, si confidano rispettivamente con Ayfer e Kerem e poi decidono di lasciar perdere e voltare pagina.

Puntata in onda Mercoledì 23 febbraio 2022

Il segreto tra Piril e Eda genera tensioni tra i novelli sposi, infatti Serkan non capisce perché Eda gli impedisca di fare spese e all'improvviso voglia tornare a Istanbul.

Puntata in onda Giovedì 24 febbraio 2022

Ayfer rovina inavvertitamente i piani di Piril ed Eda, scoprendo subito dopo in che brutti guai finanziari si trova l'ignaro Serkan. Cosa succederà?

Puntata in onda Venerdì 25 febbraio 2022

Eda e Piril cercano di escogitare un nuovo piano per salvare l'ArtLife; per questo motivo Eda acconsente a mandare Serkan e Deniz da soli sull'isola dove avranno luogo i lavori. La Yildiz però ci ripensa all'ultimo, decidendo di partire con loro.

