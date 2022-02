Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2022: Liam avverte Steffy "racconterà tutto a Hope!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 25 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame degli episodi in onda alle 13.45 su Canale5: tra Zende e Paris sta nascendo un'intesa. Liam confessa a Steffy di non poter più vivere nella menzogna e che confesserà a Hope di averla tradita con lei.

Beautiful Anticipazioni: Cresce l'intesa tra Zende e Paris

Carter è in cerca di un sostituto alla gestione della Fondazione Forrester e Paris, sua cognata, sembra il profilo più adatto a ricoprire quel ruolo. La valutazione dell'avvocato ovviamente non si baserà sulla semplice competenza della candidata, una donna capace e molto empatica, ma anche sul grande legame che Paris è riuscita a stabilire con lo staff della Forrester in così breve tempo, in particolare con uno dei componenti della famiglia: Zende. Il ragazzo, apprese infatti le intenzioni di Carter, appoggerà l'avvocato e si avvicinerà ancora di più a Paris, lavorare insieme aumenterà l'intesa e i due ragazzi ne sono consapevoli e felici.

Beautiful Anticipazioni: Liam non riesce a vivere nella menzogna

Liam d'accordo con Steffy ha deciso di mantenere il segreto sul tradimento, ma mentire non risulterà facile ne per lui ne per la Forrester. Il poverino si sente molto in colpa: ha accusato ingiustamente Hope di avere una tresca con l'ex, finendo, accecato dalla rabbia, per compiere esattamente lo stesso errore recriminato alla compagna. La Logan comunque, all'oscuro di tutto, l'ha perdonato la sua mancanza di fiducia, anzi, lo ha ringraziato per essere stato accanto a lei anche in questo difficile momento.

Steffy non permette a Liam di romper il loro patto, nella Puntata di Beautiful del 25 febbraio 2022

Liam e Steffy hanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della notte d'amore trascorsa insieme. Lo fanno per il bene di Hope e Finn, per non farli soffrire, ma soprattutto per preservare le loro relazioni. Mentire però non è facile, soprattutto per Liam ormai divorato dal senso di colpa. Liam non riesce neppure a guardare in faccia Hope e, seppur consapevole dei rischi, vorrebbe tanto poterle confessare tutto, ma Steffy pretende che rispetti il patto. Il poverino cercherà di far capire alla Forrester il grave disagio che sta vivendo, senza successo purtroppo, Steffy infatti non sarà disposta ad appoggiarlo.

