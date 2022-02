Una Vita Anticipazioni 25 Febbraio 2022: Susana, dopo aver perso le tracce di Armando, teme il peggio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 25 Febbraio 2022 su Canale 5.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Susana scopre che Armando non alloggia all'hotel parigino indicato nell'ultimo telegramma e teme per la sua incolumità fisica.

La scoperta dello scoppio della guerra in Europa giungono nel quartiere, la notizia non tarda ad arrivare all'orecchio di Susana. La povera sarta va subito nel panico, Armando è impegnato in una missione militare. Finora la donna è riuscita a sentire e contattare il marito presso un indirizzo parigino, ma ora, con lo scoppio della guerra, le loro comunicazioni rischiano di interrompersi completamente e lei di rimanere all'oscuro delle sorti dell'amato per molto moltissimo tempo. Anche Genoveva, con un investigatore in Austria impegnato a fornirle informazioni su Felipe, si trova improvvisamente in difficoltà: Cuevas è scomparso!

Gli amici cercano di consolare Susana e di darle supporto, la poverina ha ricevuto un telegramma dal marito carico di amore e poi più nulla. Rosina però continua a dirle di non abbattersi e la esorta a provare a scrivere all'indirizzo da cui è stata spedita la missiva e dove si presume alloggi ancora Armando. La donna capisce che è l'unica soluzione e, anche se molto sfiduciata, decide di fare quanto consigliato dell'amica.

Anticipazioni di Una Vita riguardanti la puntata in onda, rivelano che la lettera che Susana scriverà ad Armando non arriverà mai al mittente, i suoi tentativi di contattare il marito presso la pensione parigina risulteranno infatti vani. La sarta scoprirà che l'uomo non alloggia più li, il primo pensiero riguarderà ovviamente l'incolumità dell'uomo, probabilmente messa in pericolo dallo scoppio della guerra!

