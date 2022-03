Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 17 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 Marzo 2022 - Liam prende il coraggio a due mani e confessa tutto, quando inizia a parlare di una possibile gravidanza però, Hope resta pietrificata. Liam purtroppo è costretto a dirle che Steffy è incinta e che il padre del bambino che porta in grembo potrebbe essere proprio lui. La Logan non riesce a credere alle sue orecchie, la situazione a questo punto cambia e perdonare diventa più complicato. Hope inizia a ripensare al passato, a quando Steffy aspettava Kelly e le precipita il mondo addosso. Vuole davvero rivivere quel complicato momento? Qui la trama completa di Beautiful​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 marzo 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 Marzo 2022 - Lolita è affranta e preoccupata, nonostante il suo netto No, Antonito si è visto costretto a partire. Il Palacios è salito su un aereo diretto in Marocco per portare avanti una missione nel protettorato spagnolo. Per fortuna, giunto in terra straniera, riesce a mettersi in contatto con la famiglia e rincuorare così la povera moglie. Lolita sembra più serena dopo il telegramma di Antonito ma la tranquillità della donna dura poco. Scoperta infatti la pericolosità della missione, Lolita cadrà di nuovo in profondo e angosciate baratro. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 marzo 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 17 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 17 Marzo 2022 - continuano a verificarsi una serie di equivoci che mettono in difficoltà Eda, Aydan e Pina. La Yildiz non ha ancora svelato di essere incinta e tutti credono che sia Pina ad essere in dolce attesa, mentre Erdem non solo giura di essere a conoscenza del fatto che Eda soffre di depressione, ma di averla anche vista tradire Serkan con l’ex fidanzato Cenk. In tutto ciò, a casa Bolat, arriva la temuta madre di Kemal, che ancora non sa che Serkan è suo nipote. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 14 al 18 marzo 2021.