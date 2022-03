Love is in the Air Anticipazioni 17 marzo 2022: Eda è infedele? Serkan a pezzi

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda viene accusata di aver tradito Serkan.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 17 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , continuano a verificarsi una serie di equivoci che mettono in difficoltà Eda, Aydan e Pina. La Yildiz non ha ancora svelato di essere incinta e tutti credono che sia Pina ad essere in dolce attesa, mentre Erdem non solo giura di essere a conoscenza del fatto che Eda soffre di depressione, ma di averla anche vista tradire Serkan con l’ex fidanzato Cenk. In tutto ciò, a casa Bolat, arriva la temuta madre di Kemal, che ancora non sa che Serkan è suo nipote.

Eda tradisce Serkan nella puntata di Love is in the Air del 17 marzo 2022

Per i protagonisti della soap si creano una serie di malintesi che rischiano di compromettere anche le relazione più solide. Eda è incinta, ha deciso di non svelare il segreto per il momento, e tutti credono che la paesaggista sia depressa, avendo visto le reazioni esagerate che ha e avendo notato che prende costantemente alcune pillole. A complicare la situazione ci si mette Erdem che, invitato a cena a casa Bolat, non solo conferma che Eda è depressa ma l’accusa anche di aver tradito Serkan con l’ex fidanzato Cenk, disseminando il panico tra i presenti.

Love is in the Air Anticipazioni: Pina sotto scacco

Mentre Eda si affretta a negare tutto, consapevole che Serkan potrebbe reagire male a queste insinuazioni, Aydan è certa che Pina sia incinta e vuole portare la nipote a confessare tutto. Sempre durante la cena, la madre di Serkan fa qualche domanda scomoda a Pina, che scopre così quello che la zia pensa di lei e si infuria. Non è Pina ad aspettare un figlio!

Anticipazioni Love is in the Air: arriva la madre di Kemal

La cena avrebbe dovuto essere un pretesto per festeggiare l’arrivo di Yadigar, ma si trasforma in un disastro. Non solo, infatti, volano accuse totalmente infondate tra gli invitati, ma Aydan inizia ad avere un’orribile reazione allergica ai ritocchini estetici ai quali si è sottoposta per piacere alla futura suocera, mostrando un volto irriconoscibile. Ciliegina sulla torta? Kemal deve ancora dire alla madre che Serkan è suo nipote biologico.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.