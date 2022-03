Una Vita Anticipazioni 17 marzo 2022: Antonito è in pericolo, Lolita è disperata!

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni: Antonito deve partire per una missione in Marocco

Lolita sta meglio e può con serenità tentare di recuperare il loro rapporto con Antonito, ma il destino decide diversamente per la coppia. Antonito infatti, viene selezionato per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Il Palacios non è certo felice di abbandonare l'amata moglie proprio in questo difficile momento, ma si rende conto che rifiutare significherebbe gettare al vento la sua carriera politica. Si tratterà dunque di una scelta complicata, soprattutto vista la reazione di Lolita: la donna si oppone categoricamente alla partenza del marito!

Una Vita Anticipazioni: Lolita si oppone ma Antonito non ha scelta

E' un momento delicato per Antonito e Lolita, i due stanno cercando di recuperare il loro rapporto ma la preoccupazione per la malattia della poverina continua a rendere il clima pesante. Poi c'è anche il tradimento, ancora non archiviato da Lolita che, continua a mantenere un certo distacco dal coniuge. A complicare tutto si aggiunge anche il lavoro: Antonito è stato selezionato per una importante missione diplomatica nel protettorato del Marocco. Lolita è fermamente contraria ma Antonito capisce di non avere altra scelta, il suo ruolo, conquistato a fatica e con mille sacrifici, gli impone di partire e purtroppo anche sua moglie dovrà farsene una ragione. Nonostante le obiezioni della donna infatti il Palacios sale su un aereo destinazione Marocco!

Lolita in pena per Antonito, nella puntata di Una Vita del 17 marzo 2022

Lolita è affranta e preoccupata, nonostante il suo netto No, Antonito si è visto costretto a partire. Il Palacios è salito su un aereo diretto in Marocco per portare avanti una missione nel protettorato spagnolo. Per fortuna, giunto in terra straniera, riesce a mettersi in contatto con la famiglia e rincuorare così la povera moglie. Lolita sembra più serena dopo il telegramma di Antonito ma la tranquillità della donna dura poco. Scoperta infatti la pericolosità della missione, Lolita cadrà di nuovo in profondo e angosciate baratro.

