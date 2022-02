Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 11 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 Febbraio 2022 - Ridge è preoccupato che le ossessioni di Thomas possano tornare e fargli compiere atti folli e distruttivi. E' per questo che appena Hope avrà lasciato la stanza, il Forrester pregherà il figlio di essere sincero e confessare i sentimenti che ancora prova per la Ex. Nel frattempo la ragazza, ormai in confidenza con Finn dopo che i due hanno collaborato per salvare la vita a Thomas, deciderà di parlare al dottore di un fatto inquietante riguardante proprio il Forrester: Hope ha scoperto grazie a Liam che poco prima del malore, il fratellastro era stato sorpreso a baciare una bambola con le sue sembianze. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 Febbraio 2022 - Miguel deve lasciare il quartiere e per Sabina e Roberto è arrivato il momento di mettere a segno la rapina che organizzano ormai da mesi. La donna però inizia ad avere dei dubbi, pur consapevole di avere un alibi garantito per il nipote, sentirà di non essere più certa del piano messo a punto. Insomma non sarà tranquilla. E' probabile che a turbare tanto Sabina, sia proprio l'idea di dover sabotare la loro serena vita ad Acacias a cui è ormai tanto affezionata! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 11 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 11 Febbraio 2022 - Eda è rimasta molto colpita dall’amore che Kemal ha per Kiraz e vuole aiutare la famiglia a tornare ad essere coesa. Serkan non vuole sapere nulla del padre biologico ma la Yildiz sa come forzare la mano e, con la scusa di voler annunciare il loro ritorno di fiamma ufficiale, invita a cena Aydan e Kemal. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

