Love is in the Air Anticipazioni dal 7 all'11 febbraio 2022: Il gesto estremo di Kiraz per avvicinare Serkan e Kemal!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 7 all'11 febbraio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 7 all'11 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 7 febbraio 2022

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parlargliene di persona. Serkan, però, non accetta la situazione.

Puntata in onda Martedì 8 febbraio 2022

Il rapporto tra Kemal e Kiraz si sta rinsaldando sempre di più, e la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma lui non si presenta. Perché mai?

Puntata in onda Mercoledì 9 febbraio 2022

Kiraz, delusa per l'assenza del nonno all'uscita della scuola, si chiude nel bagno dell'istituto con Can, destando molta preoccupazione nei suoi genitori.

Puntata in onda Giovedì 10 febbraio 2022

Kiraz si è chiusa nel bagno della scuola nella speranza di far avvicinare Serkan e Kemal. Quest'ultimo, allarmato, accorre sul posto ed Eda vuole sdebitarsi con lui per l'apprensione mostrata verso la nipote.

Puntata in onda Venerdì 11 febbraio 2022

Eda decide di sfruttare la scusa di essere tornata insieme a Serkan per organizzare una cena insieme a Kemal e Aydan: approfitterà della novità da comunicare per far incontrare padre e figlio, costringendoli così a passare del tempo insieme.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.