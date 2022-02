Beautiful Anticipazioni 11 febbraio 2022: Hope rivela a Finn "Ecco cosa ha fatto Thomas..."

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 11 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Hope rivelerà a Finn un fatto inquietante: Thomas ha baciato un manichino scambiandolo per lei

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 11 febbraio 2022. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: mentre Ridge chiede a Thomas quali sentimenti prova per Hope, quest'ultima rivela a Finn un fatto inquietante: Thomas ha baciato un manichino scambiandolo per lei.

Beautiful Anticipazioni: il Forrester si stringono attorno a Thomas

Thomas si è risvegliato, l'intervento è andato bene e finalmente può riabbracciare i suoi familiari. Ridge non ha mai lasciato l'ospedale e nonostante l'ansia per una diagnosi ancora preoccupante, sembra finalmente tirare un sospiro di sollievo. Finn ha mantenuto la sua promessa di salvare Thomas, conquistando Ridge e confermando il suo fascino con Steffy. La poverina però non pare vivere con la stessa serenità del resto della famiglia la buona riuscita dell'intervento, teme infatti che Liam parli e rovini per sempre il suo sogno d'amore.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Hope tradiscono una certa intesa. Ridge è in ansia

Hope va a trovare il fratellastro finalmente fuori pericolo. Ha tanto temuto per lui e ora non vede l'ora di riabbracciarlo. Il grave danno cerebrale riscontrato dal povero Thomas, sembra essere per tutte le persone ferite dalle azioni del ragazzo in passato, una valida attenuante. Hope ha un'espressione felice quando i suoi occhi incontrano quelli di Thomas, nei loro sguardi si legge grande affetto. Thomas in realtà sembra ancora affascinato dalla sorellastra, Hope invece esprime solo tenerezza, compassione e premura. A Ridge nulla sfugge, l'uomo preoccupato ancora per le ossessioni di Thomas, tiene sottocchio i due ragazzi!

Hope rivela a Finn che Thomas ha baciato un manichino con le sue sembianze scambiandolo per lei, nella Puntata di Beautiful dell'11 febbraio 2022

Ridge è preoccupato che le ossessioni di Thomas possano tornare e fargli compiere atti folli e distruttivi. E' per questo che appena Hope avrà lasciato la stanza, il Forrester pregherà il figlio di essere sincero e confessare i sentimenti che ancora prova per la Ex. Nel frattempo la ragazza, ormai in confidenza con Finn dopo che i due hanno collaborato per salvare la vita a Thomas, deciderà di parlare al dottore di un fatto inquietante riguardante proprio il Forrester: Hope ha scoperto grazie a Liam che poco prima del malore, il fratellastro era stato sorpreso a baciare una bambola con le sue sembianze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 febbraio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.