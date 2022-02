Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 febbraio 2022: Liam sul punto di confessare a Hope il tradimento con Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 12 febbraio 2022. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 febbraio 2022

Liam spiega a Steffy che Thomas non ha baciato Hope, ma il manichino, e che quindi lui si è infuriato per un tradimento che non è mai avvenuto.

Puntata in onda Martedì 8 febbraio 2022

Liam dice a Steffy di voler rivelare a Hope di averla tradita, ma lei lo implora di non farlo per non rovinare il rapporto tra Hope e Liam, e il suo con Finn.

Puntata in onda Mercoledì 9 febbraio 2022

In ospedale, Liam avverte Steffy di voler rivelare a Hope di averla tradita, ma lei, allibita, non vuol parlarne mentre suo fratello è ancora in sala operatoria.

Puntata in onda Giovedì 10 febbraio 2022

Mentre Ridge dice a Hope di sentirsi impotente e si domanda se suo figlio sarà cambiato dopo l'operazione, Finn li informa che l'intervento è riuscito.

Puntata in onda Venerdì 11 febbraio 2022

Quinn, consapevole di aver sbagliato con Eric, gli chiede scusa, ma lui la blocca perché ritiene di essere lui a doversi scusare. E i due si riconciliano.

Puntata in onda Sabato 12 febbraio 2022, doppio episodio

Ep.1: Finn ritiene che i deliri di Thomas fossero dovuti all'emorragia provocata dal trauma cranico, ora non resta che attendere il suo risveglio.

Ep.2: Thomas, ormai, è in via di guarigione grazie al tempestivo intervento di Hope e Finn.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.