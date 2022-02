Una Vita Anticipazioni dal 7 al 12 febbraio 2022: Lolita in fin di vita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 7 al 12 febbraio 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 7 al 12 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 7 febbraio 2022

I Palacios evitano di dire a Lolita che le resta solo qualche giorno di vita, mentre la ragazza si sente in forze e crede di essere in via di guarigione.

Puntata in onda Martedì 8 febbraio 2022

Sabina teme che la lettera di Roberto non sia sufficiente per assolvere Miguel da ogni responsabilità nel furto, quindi dà un ultimatum al marito.

Puntata in onda Mercoledì 9 febbraio 2022

Durante la cena con Genoveva, Aurelio lascia intendere di essere interessato a una conoscenza più intima, ma lei sembra voler parlare solo d'affari.

Puntata in onda Giovedì 10 febbraio 2022

Indalecia si mostra estremamente gentile nei confronti di Jacinto, tanto che Servante crede che la ragazza voglia rubare il posto a Marcelina. Lolita viene dimessa dall'ospedale.

Puntata in onda Venerdì 11 febbraio 2022

Bellita esce di casa incappucciata per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma appena le donne fanno due passi vengono aggredite dall'ammiratore squilibrato della cantante.

Puntata in onda Sabato 12 febbraio 2022, doppio episodio

Ep.1: Il viaggio di lavoro imminente di Miguel si rivela il perfetto alibi per esonerarlo da ogni responsabilità nel furto, ma Sabina non è ancora tranquilla.

Ep.2: Antonito dice a Ramon che in Germania stanno sperimentando una terapia che potrebbe salvare Lolita. Vedendo suo marito preoccupato, Lolita abbassa un po' la guardia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.