Love is in the Air Anticipazioni 11 febbraio 2022: Eda costretta a mentire a Serkan…

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda costringe Serkan a trascorrere una cena con Kemal e Aydan.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’11 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Eda è rimasta molto colpita dall’amore che Kemal ha per Kiraz e vuole aiutare la famiglia a tornare ad essere coesa. Serkan non vuole sapere nulla del padre biologico ma la Yildiz sa come forzare la mano e, con la scusa di voler annunciare il loro ritorno di fiamma ufficiale, invita a cena Aydan e Kemal.

Eda colpita da Kemal nella puntata di Love is in the Air dell’11 febbraio 2022

Kemal ha salvato Kiraz, accorrendo a scuola dopo la telefonata di Eda, allarmata dal gesto della figlia. La paesaggista è rimasta molto colpita dal gesto di Kemal, che ha dimostrato di tenere moltissimo alla nipotina nonostante sappia di essere suo nonno da pochissimi giorni. Tra Kiraz e Kemal, infatti, si è instaurato un rapporto bellissimo ed Eda sente di doverlo proteggere dalla furia di Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda imbroglia Serkan

Serkan ha dichiarato di più volte di voler svelare a tutti che lui ed Eda hanno deciso di riprovarci, e la Yildiz crede che questo sia un ottimo spunto per un fine più grande. Eda inganna Serkan, anche se a fin di bene, annunciando di essere pronta per uscire allo scoperto come coppia con una cena in famiglia.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan e Kemal a cena insieme

Eda organizza una cena con Aydan e Kemal, persuadendo Serkan a partecipare per rivelare di essere tornati insieme. Così, padre e figlio sono costretti a trascorrere insieme un’intera serata. Il piano di Eda per far riavvicinare Kemal e il Bolat funzionerà?

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 7 all'11 febbraio 2022.

