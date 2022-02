Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 10 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 Febbraio 2022 - Hope ha un'espressione felice, quando i suoi occhi incontrano quelli di Thomas, nei loro sguardi si legge grande affetto. Thomas in realtà sembra ancora affascinato dalla sorellastra, Hope invece esprime solo tenerezza, compassione e premura. A Ridge nulla sfugge, l'uomo preoccupato ancora per le ossessioni di Thomas, tiene sottocchio i due ragazzi! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 Febbraio 2022 - durante una delle passeggiate con Rosina e Susana, Bellita, seppur ben camuffata sotto un grosso mantello, verrà riconosciuta dallo squilibrato che la perseguita e aggredita con un coltello. Le amiche resteranno pietrificate dall'inaspettato attacco, l'uomo, prima calerà il cappuccio dalla testa di Bellita per riconoscerla, poi estrarrà un pugnale pronto a finirla! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 10 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 10 Febbraio 2022 - Kiraz ha preso molto male l’assenza del nonno dal primo giorno di scuola e si è chiusa nel bagno dell’istituto con Can. Per convincere la figlia ad uscire dalla stanza, Eda è costretta a chiamare Kemal, che accorre immediatamente dopo aver saputo che Kiraz è in pericolo. La bambina, sapendo che la madre avrebbe finito con l’accontentarla, ha fatto tutto questo per permettere a Kemal di avvicinarsi a Serkan, ma l’imprenditore avrà colto il messaggio subliminale della figlia? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

