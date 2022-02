Love is in the Air Anticipazioni 10 febbraio 2022: Kemal soccorre Kiraz

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kemal corre a scuola per aiutare Serkan con Kiraz.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 10 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Kiraz ha preso molto male l’assenza del nonno dal primo giorno di scuola e si è chiusa nel bagno dell’istituto con Can. Per convincere la figlia ad uscire dalla stanza, Eda è costretta a chiamare Kemal, che accorre immediatamente dopo aver saputo che Kiraz è in pericolo. La bambina, sapendo che la madre avrebbe finito con l’accontentarla, ha fatto tutto questo per permettere a Kemal di avvicinarsi a Serkan, ma l’imprenditore avrà colto il messaggio subliminale della figlia?

Kiraz ha un piano nella Puntata di Love is in the Air del 10 febbraio 2022

Kiraz ha compiuto un gesto estremo dopo aver scoperto che Kemal non si è presentato a scuola durante il suo primo giorno, così come invece aveva promesso. La bambina ha capito che dietro quell’assenza c’è lo zampino del padre Serkan, e vuole trovare un modo per costringerlo ad affrontare la presenza di Kemal. Chiusa nel bagno della scuola, Kiraz studia un piano eccellente con l’amico Can.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda chiama Kemal

Kiraz annuncia ai genitori che non lascerà il bagno della scuola finché Kemal non si presenterà alla porta. Presa dal panico, Eda ignora le proteste di Serkan e chiama immediatamente Kemal, spiegandogli la delicata situazione. L’uomo accorre all’istituto e Serkan si vede costretto a collaborare per assicurarsi che Kiraz non si faccia male.

Love is in the Air Anticipazioni: Kiraz vince

Kemal e Serkan collaborano per convincere Kiraz ad uscire dal bagno e la bambina, vedendo il nonno e il padre finalmente uniti, accetta le loro richieste. Eda è molto grata a Kemal e vuole ricompensarlo, riconoscendo quanto l’uomo sia sinceramente affezionato alla nipote.

