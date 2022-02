Una Vita Anticipazioni 10 Febbraio 2022: Bellita aggredita da un ammiratore squilibrato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Bellita, segretamente in compagnia di Rosina e Susana, viene aggredita dal suo folle ammiratore.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Bellita esce di casa incappucciata per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma appena le donne fanno due passi vengono aggredite dall'ammiratore squilibrato della cantante.

Una Vita Anticipazioni: Rosina ha scoperto la verità sulla morte di Bellita

Bellita è arrivata a fingere la sua morte per sfuggire ad un pericoloso ammiratore. Durante il viaggio in Argentina infatti, dove si è recata col marito per assistere al difficile parto della figlia Cinta, la Del Campo ha involontariamente attirato l'attenzione di uno squilibrato, una fan ossessionato dall'artista, al punto da seguirla fino in Spagna. Purtroppo la farsa ha destato non pochi sospetti ad Acacias e presto ha finito per essere scoperta da Rosina, convinta che la povera Bellita fosse morta per mano di Josè ed Alodia.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Susana aiutano la cantante a mentenere l'anonimato

Dopo Rosina anche un'altra vicina di Acacias ha finito per smascherare la misteriosa donna incappucciata che si aggirava furtiva per le strade del quartiere, stiamo parlando di Susana. Si tratta fortunatamente di due care amiche di Bellita che, scoperto il motivo della drammatica messinscena, si stanno impegnando per garantire l'anonimato della cantante. Sono però passati molti mesi ormai e la Del Campo è stanca di nascondersi, rassicurata dalle due compagne, pronte a farle da spalla, ha inziato, a concedersi qualche passeggiata incappucciata.

Bellita viene aggredita con un coltello, nella Puntata di Una Vita del 10 febbraio 2022

Purtroppo, anticipazioni riguardanti la puntata in onda, rivelano che durante una delle passeggiate con Rosina e Susana, Bellita, seppur ben camuffata sotto un grosso mantello, verrà riconosciuta dallo squilibrato che la perseguita e aggredita con un coltello. Le amiche resteranno pietrificate dall'inaspettato attacco, l'uomo, prima calerà il cappuccio dalla testa di Bellita per riconoscerla, poi estrarrà un pugnale pronto a finirla!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.