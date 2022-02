Beautiful Anticipazioni 10 febbraio 2022: Ridge in ansia per l'intesa tra Hope e Thomas

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 febbraio 2022. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dalle 13.45 su Canale5: nella stanza d'ospedale, a Ridge non sfuggono gli sguardi che Thomas rivolge a Hope, e il premuroso atteggiamento di lei nei suoi confronti.

Beautiful Anticipazioni: Thomas si è svegliato e può riabbracciare la sua famiglia

Thomas si è risvegliato, l'intervento è andato bene e finalmente può riabbracciare i suoi familiari. Ridge non ha mai lasciato l'ospedale e nonostante l'ansia per una diagnosi ancora preoccupante, sembra finalmente tirare un sospiro di sollievo. Finn ha mantenuto la sua promessa di salvare Thomas, conquistando Ridge e confermando il suo fascino con Steffy. La poverina però non pare vivere con la stessa serenità del resto della famiglia la buona riuscita dell'intervento, teme infatti che Liam parli e rovini per sempre il suo sogno d'amore.

Beautiful Anticipazioni: Hope va a trovare Thomas in ospedale

Hope non sa nulla del tradimento di Liam, ma lo Spencer - pentito e turbato - è vicino alla confessione; forse sono gli ultimi attimi di serenità per la Logan, felicissima di poter andare a trovare il fratellastro finalmente fuori pericolo. Ha tanto temuto per lui e ora non vede l'ora di riabbracciarlo. Il grave danno cerebrale riscontrato dal povero Thomas, sembra essere per tutte le persone ferite dalle azioni del ragazzo in passato, una valida attenuante.

Ridge teme gli sguardi di intesa tra suo figlio e e Hope, nella Puntata di Beautiful del 10 febbraio 2022

Hope ha un'espressione felice, quando i suoi occhi incontrano quelli di Thomas, nei loro sguardi si legge grande affetto. Thomas in realtà sembra ancora affascinato dalla sorellastra, Hope invece esprime solo tenerezza, compassione e premura. A Ridge nulla sfugge, l'uomo preoccupato ancora per le ossessioni di Thomas, tiene sottocchio i due ragazzi!

