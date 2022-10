Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 ottobre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 ottobre 2022 - Quinn è tornata a casa. Eric non ha più intenzione di divorziare da lei, convinto che il loro matrimonio possa essere salvato. Ma il Forrester nasconde ancora un segreto, che molto presto sarà svelato. Lo stilista non è più in grado di avere dei rapporti sessuali. Eric è impotente e sarà costretto a rivelarlo alla consorte, dopo averle fatto passare una notte completamente in bianco. Intanto, Finn deve convincersi che rinunciare a conoscere Sheila sia la giusta soluzione anche se la più dolorosa... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 ottobre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 ottobre 2022 - la morte di Aurelio ha liberato il quartiere dal terrore. Tutti gli abitanti di Acacias sono felici di essersi sbarazzati del Quesada, che da tempo li teneva in scacco. Anche Genoveva è contenta. La Salmeron non riuscirà a dissimulare i suoi sentimenti e a tutti i suoi vicini sarà chiaro che la donna non prova alcun dolore. Intanto, David, in procinto di partire con Valeria, confessa a Ramon di non serbargli alcun rancore. Il Palacios sembra essere in grossa difficoltà e potrebbe decidere di lasciarsi alle spalle i suoi propositi di vendetta. Purtroppo però Fidel non sarà d'accordo con lui... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 ottobre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 ottobre 2022 - allo stress per la Giornata del Mobile si aggiunge quello di Diana, che dopo ore di investigazione e una lunga chiacchierata con sua figlia, ha finalmente scoperto a chi apparteneva il calzino trovato sotto il letto di Julia: è Sergio l'uomo con cui è andata a letto, e Diana, speranzosa di una definitiva riconciliazione della coppia, non può che insistere affinché i due si rimettano insieme. In Africa, Carmen, determinata a rompere con Kiros e concentrarsi su Víctor, organizza una serata romantica al Río Club. Una serata che riserverà una sorpresa davvero inaspettata... Intanto ,Patricia riceve un messaggio anonimo da parte di qualcuno che afferma di sapere cosa si nasconde nei misteriosi bauli di Ventura. La donna ha finalmente trovato l'alleato che sperava? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

