Una Vita Anticipazioni 20 ottobre 2022: David perdona Ramon. Il Palacios rinuncerà alla sua vendetta?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 20 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che mentre Genoveva non riuscirà a fingere dispiacere per la morte di Aurelio, David dirà a Ramon di non serbargli alcun rancore.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Spagnola, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: la morte di Aurelio ha liberato il quartiere dal terrore. Tutti gli abitanti di Acacias sono felici di essersi liberati del Quesada, che da tempo li teneva in scacco. Anche Genoveva è contenta. La Salmeron non riuscirà a dissimulare i suoi sentimenti e a tutti i suoi vicini sarà chiaro che la donna non prova alcun dolore. Intanto David, in procinto di partire con Valeria, confessa a Ramon di non serbargli alcun rancore. Il Palacios sembra essere in grossa difficoltà e potrebbe decidere di lasciarsi alle spalle i suoi propositi di vendetta. Purtroppo però Fidel non sarà d'accordo con lui.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 20 ottobre 2022: Genoveva felice per la morte di Aurelio

La morte di Aurelio ha riportato la serenità a Calle Acacias. Per tutti gli abitanti del quartiere è stato un vero sollievo. Il Quesada ha portato solo tristezza e dolore, sin da quanto è arrivato. Pure Genoveva, sua moglie, sembra un'altra persona. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 20 ottobre 2022, tutti i vicini della Dark Lady si accorgeranno di quanto la donna sia contenta della nuova situazione e di come appaia molto più serena. Senza più Aurelio che la controlla, Genoveva potrà finalmente agire indisturbata e chissà forse riuscire persino a riconquistare Felipe, di cui è ancora innamorata. Ma attenzione! Qualcuno dal suo passato sta per cambiare la sua vita.

David perdona Ramon: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la Puntata del 20 ottobre 2022

Ramon ha dovuto eseguire gli ordini di Aurelio, per evitare che il Quesada facesse del male a Lolita. Ma ora che il terribile marito di Genoveva è morto, David è potuto tornare a casa. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 20 ottobre 2022, vedremo David perdonare Ramon e il Palacios, dopo il faccia a faccia con il ragazzo, si troverà sempre più in difficoltà. I sensi di colpa lo stanno distruggendo e dopo che Lolita ha preteso di sapere la verità da lui e da Fidel, le cose si sono messe molto male. Il padre di Antoñito dovrà prendere velocemente delle decisioni e potrebbe scegliere di abbandonare per sempre i suoi progetti di vendetta. Purtroppo però Fidel non sarà del suo stesso parere.

Anticipazioni Una Vita: Nuova vita a Calle Acacias

La morte di Aurelio ha sconvolto la vita di tutti gli abitanti di Calle Acacias, a partire da Genoveva. Per la Salmeron sta però arrivare una sorpresa inattesa. Un ritorno dal passato che la lascerà a bocca aperta e cambierà per sempre la sua esistenza. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nel quartiere mentre saluteremo per sempre David e Valeria, ora finalmente liberi di vivere il loro amore.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10